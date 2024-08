Flavio Mendoza siempre dejó a todos con la boca abierta, no solo por sus extravagantes presentaciones en Showmatch y en sus obras teatrales, sino por su gran talento que lo llevó hasta donde hoy está. Pero en esta oportunidad su nombre se hizo eco por un tema totalmente distinto y que a él le da mucha angustia, ya que involucra a su hijo Dionisio Mendoza.

El gran drama de Flavio Mendoza

En una entrevista para Soñé que Volaba el programa de Migue Granados en Olga el bailarín contó las cuestiones que atraviesa en relación a la crianza de Dionisio. "Cuando dicen que evolucionamos yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le dije todo el tema de los colores, que use el que le guste”, introdujo Flavio Mendoza al respecto.

“Pero después, cuando empezó la escuela, ya vino con que el celeste es de nene y el rosa de mujer. Yo le había trencitas y ahora no puedo tocarle el pelo, no quiere porque es de nena. Eso se lo comunican los demás”, detalló el bailarín sobre la educación que le dio el en casa y sobre los cambios que Dionisio Mendoza tiene en el colegio.

“¿Cómo haces para enseñarle la normalidad cuando su realidad es muy lejana? Porque él ve que un teatro lleno lo va a ver a su papá”, consultó Migue Granados. “Es una construcción que lo hago todos los días. Yo se lo explico todos los días, no lo entiende del todo porque es muy chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo todos los días”, expresó Flavio Mendoza.

“La típica, decirle ‘mira que hay un montón de nenes que no tienen esas zapatillas que vos tenés’. No la va a entender porque no la vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida. A mí me dice ‘mi casa’, y yo le digo que no es su casa. Es la casa de papá, que él vive conmigo”, manifestó sobre las explicaciones que le da a Dionisio Mendoza sobre otras realidades distintas a la suya.

“Me pregunta: '¿Qué es mío?' Y yo le digo que nada, que en algún momento lo va a lograr y que en algún momento va a ser de él. Yo se lo digo para que no diga ‘quiero esto, quiero lo otro’. Él no tiene Play, no tiene esos aparatos que me parecen terribles. Tiene un iPad que usa un rato y que a veces no anda. Jamás vas a ver a mi hijo con mi teléfono”, cerró Flavio Mendoza en el programa de Migue Granados.

Si bien durante el programa habló de diferentes momentos durante la crianza de Dionisio Mendoza, su gran malestar se mostró sobre todo con el choque de realidad que tuvo el niño y que lo hizo cambiar algunas formas de relacionarse con Flavio Mendoza. El bailarín entiende lo difícil que debe ser para su hijo entender todo lo que vive, pero trata de mantenerse firme sobre su educación.

