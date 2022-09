El jueves en La Voz Argentina, el Team Lali tuvo su presentación para definir los participantes que van a cuartos de final del talent show; sin embargo, un impensado comentario de Emilia Soler, dejó a todos emocionados en el estudio, principalmente a Mau Montaner.

Emilia fue la segunda mejor votada por el público y con el 17,9% se metió en los cuartos de final de La Voz Argentina, con su interpretación del tema Por quién merece amor. Una vez Marley leyó su nombre, la participante apuntó a Mau Montaner para agradecerle lo hecho por ella.

Mau Montaner influyó en el show de Emilia Soler, del Team Lali: “¿Cómo una falta de respeto?”.

“Hoy me había subido con otra mentalidad al escenario, y no si no es una falta de respeto o no les molesta, me gustaría agradecerle a Mau, porque el otro día me bajé del escenario y estuve muy frustrada, no sé por qué, soy muy autoexigente, y Mau me vio la cara, se acercó, me tomó la mano y me dijo:"

“Confiá en vos, el artista es artista, se equivoque o no se equivoque. Te vas a equivocar 80 veces y no importa si te vas hoy, mañana o pasado, lo que hace la diferencia es lo que hacés con vos después… Y vos me ayudaste muchísimo”, expresó Emilia.

Mau, sorprendido, le hizo ver que está bien lo que decía, que no era algo desubicado: “¿Cómo una falta de respeto?”. Lali, al escuchar a Emilia, se acercó a Mau, lo abrazó y le dijo lo mucho que lo quería.

La reacción de Mau Montaner ante la confesión de Emilia Soler

“Mau, de verdad, la paz que he tenido hoy sobre el escenario vos me la has brindado también. ¡Gracias, gracias!”, acotó la participante. "¡Wow, qué lindo. Después de vas a dar una abrazo de sos históricos, ok!", señaló el coach desde su silla, pero Marley le pidió que se lo dieran en el momento.

Antes de darle un abrazo “histórico”, Mau Montaner le agradeció por sus palabras: “Te lo dije, no pensando que iba a tener ese efecto, pero que felicidad que lo tuvo. ¡Te quiero mucho!”, comentó el coach y resaltó que haya sido la segunda del equipo de Lali Espósito en avanzar en la competencia.