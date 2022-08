Mau y Ricky a corazón abierto: "Inspirar familia es parte de nuestro propósito"

Mau y Ricky recorren su camino musical desde muy pequeños, de hecho, iniciaron su carrera artística tocando en una Iglesia, más tarde se convirtieron en los músicos de nada más y nada menos que de su papá, Ricardo Montaner y años después se lanzaron como dúo. Desde ese momento hasta hoy, su talento no deja de sorprender a los fanáticos alrededor del mundo.

Los cantantes abrieron su corazón en una charla íntima con Caras donde contaron cómo se preparan para su Tour "Desgenerados", cuáles son sus próximos proyectos laborales y cómo es trabajar en familia.

Vida Personal

—Es muy difícil siendo hijo de un artista tan reconocido como Ricardo Montaner pasar a ser "Mau y Ricky" sin ser "hijo de" y ustedes lograron despegarse de eso y crear su propio camino, ¿cómo lo lograron?

Mau: —Con tiempo y con paciencia, la verdad es que pasaron muchos años donde sí éramos "los hijos de" y creo que nos preparamos antes de tiempo para asegurarnos de estar bien con eso y saber que eso iba a pasar. Obviamente frustraba muchas veces, pero nosotros lo vivimos desde la alegría y sabíamos que teníamos que lograr cierta conexión con la gente para poder tener ese nombre propio. Era normal que la gente nos llamara "hijos de" especialmente teniendo un padre, gracias a Dios, que le ha ido de la manera que le ha ido y que es tan querido como lo es.

—Son hermanos y comparten su trabajo, ¿Siempre fue el proyecto lograr sus sueños juntos?

Mau: —Siempre, porque todo fue muy natural,no comenzó como “ok vamos a hacer algo juntos”, siempre lo sentimos y hoy en día más que nunca. No me gustaría nunca hacerlo yo solo, es un trabajo difícil y sin dudas tener a mi hermano ha sido la bendición más enorme que existe porque aparte nuestra fortaleza como banda es esta hermandad más que cualquier otra cosa.

—¿Cómo es trabajar con la familia?

Ricky: —Hermoso. Trabajar con la familia es bello, muy bello.

Mau: —Sí, es lo mejor que hay. Cuando uno puede compartir y tiene las mismas pasiones uno tiende a tener mucho de qué hablar, entonces uno habla todo el día y casi que todos los días de lo mismo, y cómo nos ayudamos es lindo. Eso yo creo que es lo que más me gusta, el hecho de que tenemos una familia donde estamos constantemente ayudándonos entre todos.

—El público se siente parte de la familia Montaner, ¿cómo sienten eso?

Ricky: —Es lo máximo. Al principio eso puede darle miedo a cualquier familia, decir: "Oye, cómo vamos a exponernos a que la gente..." pero un poquito siento también que es parte de nuestro propósito: inspirar familia. Por eso estamos haciendo el reality que va a estar saliendo pronto en Disney Plus, porque tenemos la manera de, a través de lo que vivimos nosotros, inspirar capaz a gente alrededor del mundo a pedirle perdón a un hermano o a volver a hablar con los papás que tienen meses sin hablar, siendo un ejemplo de familia, que no es perfecta pero el respeto y el amor ante todo.

—¿Cómo manejan las críticas?

Mau: —Bien. No le damos mucha bola a las críticas la verdad, gracias a Dios llevamos muchos años en esto como para ya tenerlo un poquito caricanteado (están acostumbrados). Si uno no lo busca incluso no lo lee, entonces meterse en Twitter es un error, cuando de repente sucede algo. Tratamos de mantenernos leyendo las cosas de la gente que realmente nos sigue y que realmente nos da cariño y que nos ama porque al final nosotros estamos para ellos.

Ricky: —De todos los artistas que más admiro siempre hablan mal, soy igual que, qué sé yo, Justin Bieber.

Mau y Ricky asumieron que no conciben la idea de trabajar el uno sin el otro y revelaron que cuando eran niños, los regalos que recibían en Navidad siempre estaban relacionados a la música, por lo que el camino juntos se fue construyendo de manera muy orgánica.

Si bien soñaron toda la vida con lo que están viviendo hoy, no dejan de sorprenderse con sus objetivos cumplidos: "Te imaginas el logro, o sea, me imagino parado en el escenario y el Luna Park lleno, pero no me imaginaba el impacto que iba a tener en mí y esa parte más emocional, más espiritual, más profunda es un agregado. Cuando dicen ‘Dios tiene planes mucho más grandes de lo que tú te imaginas’, pues sí, siempre", expresó Ricky.

Por su parte, Mau asumió que llora "constantemente en los shows", ya que se permiten atravesar las emociones que le transmite la energía de los fans en cada uno de sus encuentros. Con respecto al público argentino, el cantante aseguró: "Lo dan todo y lo que se siente es muy fuerte. Nosotros que nos sentimos (argentinos), pero somos venezolanos, venir y sentir ese amor es muy fuerte".

—¿Qué es lo que más les gusta de Argentina?

Mau: —La gente número uno obvio, la comida, amo el país que tienen tan hermoso, amo lo distinto que es en cualquier lugar que vayas, o sea, puedes tener el lugar más hermoso de nieve como también el lugar más hermoso de cerros, o de repente tiene unas cataratas impresionantes. Así que soy fan full de su país, pero aparte también, más que todo, la gente en los shows son una pasión que no tienes idea lo lindo que se siente.

—Mau, ¿Cómo es estar de gira con tu esposa embarazada?

Mau: —Hermosísimo, es muy lindo. Ya empezamos a llegar al momento en el que como se va acercando (el nacimiento), hay ciertos viajes que tengo que hacer yo solo, esa parte no es tan cool. Pero al mismo tiempo sé que a ella le está yendo bien al estar en casa. Ella está trabajando en todo lo de esta gira, de hecho, ahorita mismo está terminando los diseños de la gira. Ella no para, es hermoso, estoy muy feliz y pensar que esto va a ser lo último que haré antes de ir a disfrutar de ese momento con mi familia es algo que me emociona. Voy a terminar lleno de amor, antes de recibir aún más con mi hijo.

—Y vos Ricky, ¿Cómo te sentís estando en el país de tu esposa? Ella juega de local acá.

Ricky: —Sí, ya me siento más argentino de lo que me sentía antes. Estoy muy feliz de estar en Argentina porque se siente ya como una segunda casa sin duda. Tener más familia argentina me hace sentir que juego como local. Personalmente me encanta hacer de local, sentirme local, pero como "Mau y Ricky" me gusta seguir siendo el del acento que dice “vaina” y que la gente siga diciendo “Ay, ¿qué quiere decir vaina?”.

Vida profesional

—¿Cuál es la musa inspiradora de Mau y Ricky a la hora de escribir?

Ricky: —Distintas cosas, lo que más me gusta es pensar en poder servir como de storyteller para la gente, que si están viviendo algo poder plasmar eso en una canción y que sientan que se las escribimos directo a lo que están viviendo. Porque todos vivimos prácticamente lo mismo: todos nos enamoramos, a todos nos rompen el corazón. Muchas veces pensamos que nuestras penas y nuestras glorias son únicas a uno, y sí y no, porque todos los seres humanos vivimos cosas muy parecidas. Yo me guío de muchas cosas que me imagino que podrían pasar con mi esposa o cosas que he vivido en el pasado, lo voy canalizando por ahí. Cuando estoy hablando de un encuentro por primera vez con alguien puedo llegar a imaginarme el primer encuentro con Stefi o con alguna historia del pasado eso lo vamos canalizando todo el tiempo sin duda. La musa en sí es el poder contar la historia, o sea, es raro, es como que llega la historia y la historia es la musa, no sé cómo explicarlo así.

Mau: —Algo que amo mucho es el pensar en esa relación que tenemos con nuestra gente, con nuestras fans y con la gente que sigue nuestra música y es un poco lo mismo que hacemos con los shows. Yo estoy aquí y hago música por y para esa gente, entonces siento que la gente está muy presente en nuestros corazones y en nuestra mente cuando estamos creando porque todo es para ellos y por ellos. Sí obviamente lo hacemos porque amamos hacer música, pero yo no vengo acá a hacer música solamente porque me da felicidad y solamente para mí, sino por eso me quedaría en mi cuarto haciendo música y listo porque pues sería para mí. Pero la gente es todo, entonces disfruto mucho de pensar en ese primer momento en que la gente escuche la canción o en esos momentos difíciles que la canción va a ayudar a sanar o acompañar.

—¿Tienen artistas que los inspiran?

Mau: —Sin duda tenemos a nuestros artistas preferidos, por ejemplo Coldplay que toda su carrera han logrado evolucionar, ir mutando e ir creciendo. Yo siento que los artistas que más amo son los que logran eso y los que no se quedan como paralizados en el tiempo, sino que al contrario van constantemente creciendo y van evolucionando y adaptándose a los sonidos que hay, pero sin dejar su firma. Cuando vemos este tipo de artistas sin dudas nos inspira a crear y hacer cosas. Obviamente como son nuestros ídolos siempre los vemos para arriba, entonces cada cosa que hagan uno los ve desde otros ojos y eso es hermoso.

—Antes de subir al escenario, ¿se ponen nerviosos?

Ricky: —El otro día nos pusimos nerviosos cuando hicimos lo de "Llorar y llorar" para Facebook. Decidimos con Carín León, para celebrar lo que está pasando con “Llorar y llorar” en México, llegar sin avisar, bajarnos del auto llegar a una fuente y tocar ahí la canción sin decirlo en Twitter, ni en ninguna red, entonces estábamos muy asustados. Dijimos “Qué pasa si nadie nos reconoce, si nadie se emociona, si nadie se acerca, si nadie se sabe la canción, si a nadie le importa”.

Pero antes de un concierto ya no nos ponemos nerviosos. Eso que dicen de “si te dejan de dar nervios es porque te dejo de importar”, es mentira. Eso no es verdad, porque ya no me da nervios ir a darle un beso en la boca a mi mujer, pero me emociona tanto como cuando se lo di cuando la conocí, o sea, no me deja de emocionar darle un beso en la boca. Previo al concierto no necesariamente me pongo muy nervioso antes de tocar porque estamos seguros de lo que hacemos, pero de vez en cuando si inventamos alguna loquera que nos pone nerviosos.

—¿Algún sueño que tengan por cumplir a nivel artístico?

Ricky: —Varios. ¡Tantos Dios mío!

Mau: Tengo muchos. Sueño por ejemplo con hacer River en algún momento, no hay apuro pero sueño con eso. Sueño con seguir haciendo música con mi hermano, me emociona. Sueño con poder hacer una gira el año que viene que me permita conocer lugares que no he conocido, irme a Europa, eso me emocionaría mucho y hacer una gira por Estados Unidos ya un poco más formal.

El próximo lanzamiento es su disco, que llevará el mismo nombre que la gira: "Desgenerados". "Es un disco que no tiene géneros y es un poco ese juego y esa hermosura de paseo entre la diversidad de los géneros que hay en la música, que sentimos que ya de por sí se están borrando esas divisiones y es una celebración de eso, es una celebración de la diversidad", detalló Mau.

Mau y Ricky se preparan para reencontrarse con el público argentino

—¿Cómo se preparan para la gira por Argentina?

Ricky: —Muy emocionados, esta gira que es lo más grande que hemos hecho hasta ahora y lo más ambicioso. Nos emociona mucho porque es una gira completamente nueva hasta para nosotros, nos preparamos mentalmente para esa locura de lo que va a ser esta nueva gira de “Desgenerados”. Me hace muy feliz la verdad poder estar girando en Argentina de nuevo en menos de un año. Me me enorgullece mucho saber que el 21 arrancamos en Mendoza y terminamos con el segundo Luna Park el 14 de septiembre y después Mau va a parir y ya ahí paramos un par de meses.

Mau: —Yo estoy que no me creo que vayamos a estar de girar. Estamos trabajando muy fuerte para que esta sea la gira más cabrona que hemos hecho hasta ahora, va a ser más linda, más grande, más todo.

Los artistas agotaron las localidades del show que hicieron en febrero en el Luna Park.

—Seguro se van a encontrar con gente que ya vio sus shows anteriores, ¿cómo hacen para planear algo diferente y sorprender en cada encuentro al público?

Mau: —Nosotros somos fans de lo que sucede cuando uno está abierto a que sucedan cosas. Muchas veces cuando uno está muy cerrado a un show muy estructurado, que de principio a fin tiene siempre todo lo mismo, no permite que sucedan las cosas que realmente son especiales entre el público y la gente, y esto es un show más que nunca interactivo, la gente se va a sentir como protagonista en este show.

Ambos estuvieron de acuerdo en que los emociona mucho ir a Bahía Blanca ya que no conocen la localidad. Sin embargo, a Mau se le aguaron los ojos cuando mencionó: "Ir a Rosario me emociona y me tiene nervioso un poquitico porque la última vez que fui, fui con Rozín. Entonces ir de nuevo siento que va a ser fuerte para mí. Me emociona porque vamos a ir sin dudas a tomar helado en la heladería que él nos recomendó, pero es raro ir sin él".

Mau y Ricky con Gerardo Rozín.

Mau y Ricky invitaron al público a sus shows

Mau: —Los invitaría diciéndoles que si quieren pasarla de puta madre vengan a verlo y que si quieren ser protagonistas de un show y sentir que son parte de una familia que también vengan al show.

Ricky: —Se lo juro que no se van a arrepentir, es lo que más le puedo decir. Se van a ir del concierto más felices que cuando entraron.

Próximas fechas de Mauy y Ricky en Argentina

21/08: Mendoza - Arena Maipú

27/08: Bahía Blanca - Teatro Don Bosco

02/09: Rosario - Metropolitano Rosario

03/09: Buenos Aires - Estadio Luna Park

13/09: Córdoba - Quality Espacio

14/09: Buenos Aires - Estadio Luna Park