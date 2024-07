Furia Scaglione sigue protagonizando peleas fuera de la casa, la participante más polémica de esta edición de Gran Hermana ya era conocida dentro de la casa por gritarle a sus compañeros y violentarse con algunos de ellos. Al salir de la casa, Furia, aseguro que simplemente era un personaje que había creado para las cámaras, pero cada vez se nota más que no es como lo planteo Scaglione.

Furia Scaglione

Mauro D’Alessio comenzó hace algunos días a transmitir en su canal de streaming, en el que reacciona a momentos de Gran Hermano e interactúa con sus seguidores, y contó una situación que sorprendió a todos.

Furia Scaglione quiere denunciar a Mauro D’Alessio

Mauro D’Alessio se encontraba en vivo cuando contó una situación que le había pasado hace algunos días: “Les cuento un notición, me quiere hacer una carta de documento ahora”, dice Mauro refiriéndose a Furia.

Según lo que cuenta Mauro, esto se debe a que él estaría hablando sobre ella: “Porque dice que hablo, que sé yo, si ustedes ven mi Instagram no la nombro casi nunca”, Mauro continuo: “Le hice un chiste ayer, porque me parece muy graciosa la situación”.

El chiste al que se refiere Mauro D’Alessio es una historia que publico en su cuenta de Instagram en el que dice: “También voy a traer invitados, como ‘Furia’”, esto lo dijo en relación con los streamings que está haciendo.

Furia ya había dicho en algunos programas a los que fue como invitada, que iba a tomar acciones legales contra las personas que usaran ‘Furia’ para beneficio propio. Mauro continuó contando que furia le habría escrito y que él no le respondió: “Me escribió que me quería hacer una denuncia. Me llamo 300 mil veces.”.

Mauro D'Alessio y Furia Scaglione

Mauro D’Alessio termina diciendo: “Lo más gracioso es que, ni bien salió, ella decía ‘es todo juego’, y ahora sigue haciendo lo mismo. O sea que la tipa es así”. Luego de la breve relación que mantuvieron dentro de la casa, Furia Scaglione y Mauro D’Alessio las cosas no terminaron bien.

L.V