Mauro Icardi y la China Suárez dejaron de esconderse y decidieron mostrarle a sus seguidores, de una vez por todas, lo enamorados que están. Después de posar en las mismas casas, piletas y con los mismos adornos, enviando una especie de señal a los usuarios, la actriz y el futbolista decidieron confirmar su romance.

De esta forma, como ya todos sabemos, las fotos de la China junto a Francesca e Isabella con la contundente frase “el amor siempre vence al odio” fue lo único necesario para que los usuarios de las redes sociales terminaran de afirmar lo que muchos ya sospechaban.

Sin embargo, para Icardi parece haber sido más que una confirmación, sino que también se trató de una liberación: ahora puede publicar con su novia todo lo que quiera. Y así lo mostró en sus redes sociales, donde después de las fotos con sus hijas no dejó de compartir imágenes junto a su novia, e incluso le dedicó una carta de amor.

El curioso detalle en el look de Mauro Icardi para pasar la tarde en la pileta con la China Suárez

En este sentido, después de la publicación que compartió Mauro Icardi ayer por la tarde, donde se muestra enamorado de la China Suárez y responsabiliza al destino de volver a juntarlos, el futbolista se sintió libre para publicar con su pareja lo que él quiera, y así lo hizo. De esta forma, después de posar en el parque de la casa de Nordelta, decidieron pasar la tarde en la pileta, sobre todo por las altas temperaturas veraniegas. Sin embargo, hubo un detalle en el look del futbolista que llamó la atención de los usuarios en las redes.

Por su parte, mientras a la actriz se la puedo ver dentro de la gran pileta disfrutando del calor, con una bikini negra y su pelo suelto y ondulado, Mauro capturó su mate sentado desde una reposera y mostró un curioso detalle: tenía puestas medias y zapatillas para estar en la pileta.

Mauro Icardi con zapatillas y medias en la pileta junto a la China Suárez.

Así, con la foto rápidamente viralizada, el detalle no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales, que se cuestionaron por qué estaría en la pileta con medias y zapatillas. Además, en la historia de Instagram, el delantero del Galatasaray dejó en claro que no habían madrugado, sino todo lo contrario.

Junto a la foto de la China posando de espaldas, agregó el horario: 15:08 y una corta frase que indica que la feliz pareja se desveló hasta tarde y arrancó su día después del mediodía: “Buenos días o buenas tardes”, lo que genera aún más dudas sobre la vestimenta de Icardi.

Mauro Icardi y la China Suárez: romance finalmente confirmado.

No obstante, los seguidores comenzaron a hacer sus hipótesis, y si bien estuvieron quienes bromearon e hicieron referencia a que iba “aparecer Wanda” y el jugador debía estar “preparado”, otros hicieron referencia a que todavía no tenía “intimidad” con la China o a que su look se relacionaba con su profesión. También, estuvieron quienes, por otro lado, aseguraron que se relacionaba con un problema de salud: “Tiene una lesión, no debe poder caminar sin zapatillas”.

De todas formas, con o sin calzado, la pareja confirmó su romance y dejó en claro también que existe una relación entre los novios y los hijos de cada uno. Aunque conociendo la polémica, podemos esperar que se sumen novedades en los próximos días, sobre todo porque Wanda Nara aún no ha reaccionado públicamente.

VFT