Mauro Icardi rompió el silencio tras el escándalo: "Voy por todo y contra todos"

Wanda Nara fue apuntada por infidelidad, durante la relación con Mauro Icardi. Esto provocó un agravante dentro de la separación, que se llevó a cabo en Italia. Finalmente, el pasado martes, Ángel de Brito compartió el documento oficial donde se resolvía la sentencia de divorcio, y se acreditaba el adulterio como causa de la separación, lo que habría inclinado el fallo a favor del futbolista. Ante esto, en las últimas horas, el futbolista no se quedó callado y publicó una historia en Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras el escándalo y con la sentencia del divorcio, las palabras de Mauro Icardi

Mauro Icardi mantuvo el silencio durante estos últimos días, tras el violento encuentro que protagonizó con Wanda Nara. El mismo se dio en el Chetau Libertador, luego de que se negara a que las mascotas de sus hijas fueran con ella a la casa de él. Sin embargo, al mismo tiempo, la justicia italiana falló a favor del futbolista en el divorcio, y acreditó el adulterio de la modelo. En este contexto, salió en su cuenta de Instagram y apuntó contra los "mitómanos".

"¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace 1 semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me queria divorciar se quedaron sin argumentos? Ya es todo Oficial, y con sentencia en mano", comenzó su descargo, junto a una imagen de Johnny Depp. De esta manera, aseguró que había querido esperar unos días, pero remarcó: "El circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos".

Las palabras de Mauro Icardi

Por último, apuntó contra los "payasos", "cómplices" que dañan a sus hijas, y aseguró que se sabrá la verdad. "Voy por todo y contra todos, con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia", cerró Icardi. Seguido a esto, compartió dos imágenes con Francesca e Isabella, con el rostro tapado. De esta manera, se refirió al escandaloso encuentro del viernes, y le dedicó tiernas palabras a sus pequeñas. Tras marcar que inventaban mentiras y manipulaban, expresó: "Seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su “papuchi”".

Finalmente, Mauro Icardi escribió que, aunque "el camino sea oscuro", volverían a reencontrarse. "Siempre estaré con ustedes, luchando por ustedes. Pronto, muy pronto, volveremos a sonreír juntos", cerró el futbolista. Tras varios días en silencio, él fue el primero en pronunciarse tras el escándalo. Por su parte, Wanda Nara aún no compartió nada en sus redes sociales personales. Ella aún está al cuidado de sus hijas. Según informaron en varios medios de comunicación, Icardi no podrá mantener contacto con ellas por, al menos, 180 días.

