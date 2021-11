Mauro Icardi y la China Suárez: revelan qué habría sucedido la noche del encuentro

El triangulo amoroso que nació hace semanas entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, denominado Wandagate, sigue dando todos los días de que hablar y van surgiendo nuevas informaciones. Ahora en LAM, Yanina Latorre contó que cheteó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz.

"Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada", reveló la esposa de Diego Fernando Latorre.

"Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre", sentenció Yanina.

Mientras Wanda Nara está en Milán, Italia, ocupándose de sus negocios y haciendo campañas ya la separación de Mauro Icardi es un hecho hace varios días. Ahora hasta se comenzó a hablar de divorcio y salió a la luz la división de bienes de la pareja y la rubia se quedaría con una fortuna inimaginable para cualquier mortal.

¿Cuánto habría para repartir en caso de que el matrimonio se divorcie y haga las cuentas? Ni más ni menos que 70 millones de euros. La suma la reveló Débora D’Amato. "42 millones de euros ya serían de Wanda Nara. Las propiedades y los autos, que tienen un montón, le quedan a Wanda", informó.

"Wanda tiene el control absoluto sobre la imagen de Mauro por ser titular de la sociedad WMF y las propiedades y los autos, que tienen un montón, le quedan a Wanda", volvió a repetir la periodista.

