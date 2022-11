Mauro Szeta habló sobre su paternidad

Mauro Szeta y su esposa, la fiscal Clarissa Antonini, están casados desde noviembre de 2018 y suelen expresar su felicidad mediante las redes sociales. Y, si bien consumaron el matrimonio hace cuatro años, la historia de amor entre ambos comenzó hace 11 años, cuando el periodista le realizó una entrevista a Antonini, en su rol de fiscal. Pero hasta ahora no se han referido al deseo de la pareja de ser padres.

En el marco de una entrevista para XLFM, Ulises Jaitt le preguntó al periodista si quiere ser padre. “Ya es tarde" respondió Szeta y cerró la puerta a la paternidad agregando que "podría adoptar, pero hoy no. Fue un sueño”.

Sin embargo, Mauro Szeta confesó que en algún momento, junto a su pareja, pensaron seriamente en ser padres, pero "no se dio. Cuando pintó ya era tarde". El motivo por el cual no tuvo hijos es porque "Para un tipo con la cabeza quemada como yo no sé si le podría dar bola” cerró el panelista de Cortá por Lozano.