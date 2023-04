Luego de años de la escandalosa separación de Wanda Nara y Maxi López, hoy en día intentan mantener una buena relación por el bien de sus hijos y hace pocos días cenaron juntos en Palermo, en donde se los vio charlando y riendo. Cabe recordar que, la conductora de MasterChef le fue infiel al exfutbolista con su amigo Mauro Icardi, con el que actualmente la mediática se encuentra casada.

Dada este sorpresivo encuentro, Maxi López en Mañanísima y explicó: “La cena no fue programada. Nosotros caímos acá porque mi chico más grande quería venir a comer acá’’, y añadió, sobre la buena onda en la familia: “Ya tuvimos otras comidas donde compartimos con los chicos”.

Wanda Nara y Maxi López

Luego al ex jugador de la Società Sportiva Sambenedettese, le consultaron si existe una posibilidad un encuentro con Mauro Icardi: “¡No, no me pregunten!, nos sentamos con los chicos porque está la mamá, yo soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas”, expresó.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Finalmente, Maxi López descartó la idea de cenar con Mauro Icardi, ya que dudó sobre una posible reunión en un futuro cercano: ‘’Es que no la organicé yo y no creo que la vaya a organizar, que vayan a comer donde quieran’’, cerró contundente.

Maxi López y la modelo Daniela Christiansson fueron padres por primera vez

Desde Instagram, Daniela Christiansson compartió la primera imagen de Elle López Christiansson, nacida el 31 de marzo pasado, en donde se ve la manito de la bebé: "Bienvenida al mundo Elle. 31.03.23", escribió.

Elle

Maxi López tiene tres hijos con Wanda Nara, y Elle es su primera hija, el exfutbolista compartió la publicación en la que ambos le dan la bienvenida a su primera hija en común.

D.M