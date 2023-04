Mauro Icardi y Wanda Nara encendieron las redes con una sensual foto en la cocina y Damián Betular reaccionó

Wanda Nara y Mauro Icardi son de las parejas más icónicas de la farándula local. Sus escándalos y peleas, así como también sus reconciliaciones y muestras de amor siempre se viralizan y generan la reacción de sus seguidores, incluso la de muchos famosos, como Damián Betular, quien reaccionó luego de ver una candente foto de ambos.

Luego de una separación breve el año pasado, la mediática y el futbolista volvieron a la rutina de compartir con el público todas sus aventuras y cómo viven el día a día en familia. En las últimas horas, Mauro Icardi publicó una producción de fotos que poco dejó para la imaginación y sorprendió a todos sus fanáticos.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, escribió el esposo de Wanda Nara en su Instagram, mientras se veía a la pareja sin ropa sobre la mesada. Para sumarle el toque artístico, Mauro Icardi optó por subirla en blanco y negro.

La sensual foto que compartió Mauro Icardi con Wanda Nara.

La íntima fotografía generó muchísimo revuelo por parte de sus seguidores, que quedaron impactados por la decisión del futbolista de compartir esta postal. Los famosos tampoco se quedaron atrás y uno de los colegas de Wanda Nara de Masterchef, donde está debutando en su rol de conductora, no dudó en reaccionar públicamente. Se trató de Damián Betular, el jurado del reality de Telefe quien, ante la polémica foto, comentó: “Mudo”.

Wanda Nara habló sobre los rumores de pelea con Zaira Nara, luego de reconciliarse con Mauro Icardi

Luego de volver a juntarse con Mauro Icardi, muchos rumores surgieron en torno al estado de la relación entre Wanda Nara y su hermana, Zaira. Sin embargo, la mediática se encargó de callar todas las teorías.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram, una seguidora le preguntó: “¿Estás enojada con tu hermana?”.

Wanda Nara habló sobre la relación con su hermana Zaira.

Sin rodeos, Wanda Nara contestó: “Nooo, hablamos todo el día. Hasta cuando estamos a full trabajando nos hacemos llamadas de 40 minutos”, dejando en claro que su relación sigue más fuerte que nunca y ni siquiera sus escándalos y reconciliaciones con Mauro Icardi se pueden interponer.

H.O