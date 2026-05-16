Maxi López compartió su insólita rutina de entrenamiento para esperar a Daniela Christiansson

Maxi López protagonizó un divertido video dedicado a su pareja, Daniela Christiansson. Mientras espera la llegada de la modelo sueca y sus hijos desde Suiza, el exfutbolista compartió en redes sociales una exigente y desopilante rutina de entrenamiento que rápidamente se viralizó.

El divertido video de Maxi López entrenando para recibir a Daniela Christiansson

Todo comenzó en la terraza de su casa, donde se lo vio entrenando junto a su personal trainer. Vestido con un look deportivo, Maxi López se mostró haciendo sentadillas mientras la cámara captaba el insólito momento. "Acá Piero entrenando a Maxi para cuando llegue Dani de Suiza", dijo entre risas el profesor, dejando en claro tenía una misión muy especial.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus dos hijos

Sin embargo, el verdadero show llegó después, cuando el video se trasladó a un gimnasio interno iluminado con luces LED azules. Allí, el exfutbolista desplegó su faceta más divertida simulando situaciones cotidianas de pareja, pero utilizando elementos del gimnasio como si bolsas de ropa o copas de vino.

En una de las escenas, el exmarido de Wanda Nara tomó un disco de pesas y fingió abrirle la puerta a Daniela Christiansson mientras decía: "Pasá mi amor, te abro la puerta". Luego apareció "lavando platos" con una mancuerna y un paño, antes de protagonizar otro momento desopilante ofreciendo copas de vino imaginarias a su suegra con unas pesas.

El humor continuó cuando simuló acompañar a la modelo de compras sosteniendo una bolsa de boxeo como si fueran bolsas de ropa. "Probate todos los vestidos mi amor, yo te espero", repetía entre risas, en una clara referencia a las largas jornadas de shopping.

Para cerrar, Maxi López llevó la actuación un paso más allá y apareció caminando hacia cámara con un disco de pesas usado como bandeja. "Te traje desayuno a la cama amor", lanzó, coronando una secuencia cargada de ironía y complicidad.

Maxi López y Daniela Christiansson

Con una mezcla de entrenamiento y humor, Maxi López mostró una versión divertida de sí mismo mientras cuenta los días para el esperado reencuentro familiar. En las próximas semanas Daniela Christiansson llegará a Buenos Aires junto al pequeño Lando, cuando complete el calendario de vacunas necesario para viajar, y también acompañada por su hija Elle, para instalarse junto al exfutbolista y comenzar una nueva etapa en Argentina.