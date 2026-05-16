Maxi López compartió su insólita rutina de entrenamiento para esperar a Daniela Christiansson

Maxi López protagonizó un divertido video dedicado a su pareja, Daniela Christiansson. Mientras espera la llegada de la modelo sueca y sus hijos desde Suiza, el exfutbolista compartió en redes sociales una exigente y desopilante rutina de entrenamiento que rápidamente se viralizó.
El divertido video de Maxi López entrenando para recibir a Daniela Christiansson
Todo comenzó en la terraza de su casa, donde se lo vio entrenando junto a su personal trainer. Vestido con un look deportivo, Maxi López se mostró haciendo sentadillas mientras la cámara captaba el insólito momento. "Acá Piero entrenando a Maxi para cuando llegue Dani de Suiza", dijo entre risas el profesor, dejando en claro tenía una misión muy especial.
Sin embargo, el verdadero show llegó después, cuando el video se trasladó a un gimnasio interno iluminado con luces LED azules. Allí, el exfutbolista desplegó su faceta más divertida simulando situaciones cotidianas de pareja, pero utilizando elementos del gimnasio como si bolsas de ropa o copas de vino.
En una de las escenas, el exmarido de Wanda Nara tomó un disco de pesas y fingió abrirle la puerta a Daniela Christiansson mientras decía: "Pasá mi amor, te abro la puerta". Luego apareció "lavando platos" con una mancuerna y un paño, antes de protagonizar otro momento desopilante ofreciendo copas de vino imaginarias a su suegra con unas pesas.
El humor continuó cuando simuló acompañar a la modelo de compras sosteniendo una bolsa de boxeo como si fueran bolsas de ropa. "Probate todos los vestidos mi amor, yo te espero", repetía entre risas, en una clara referencia a las largas jornadas de shopping.
Para cerrar, Maxi López llevó la actuación un paso más allá y apareció caminando hacia cámara con un disco de pesas usado como bandeja. "Te traje desayuno a la cama amor", lanzó, coronando una secuencia cargada de ironía y complicidad.
Con una mezcla de entrenamiento y humor, Maxi López mostró una versión divertida de sí mismo mientras cuenta los días para el esperado reencuentro familiar. En las próximas semanas Daniela Christiansson llegará a Buenos Aires junto al pequeño Lando, cuando complete el calendario de vacunas necesario para viajar, y también acompañada por su hija Elle, para instalarse junto al exfutbolista y comenzar una nueva etapa en Argentina.