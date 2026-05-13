Wanda Nara y una foto de Maxi López que confirmaría su nueva relación: "Las vueltas de la vida"

En las últimas horas, Wanda Nara y Maxi López compartieron en sus respectivas redes sociales una imagen que revivió una sospecha que se empezó a gestar desde hace un año. La grabación de la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo? junto a Agustín Bernasconi, puso en agenda un rumor que apareció el año pasado y que la mayor de las hermanas Nara diseminó tras hacer público el romance con Martín Migueles.

El triángulo amoroso de Wanda Nara, Martín Migueles y Agustín Bernasconi

Tras su vuelta de sus románticas vacaciones con Martín Migueles, Wanda Nara se dispuso a cumplir con sus compromisos laborales, entre los que se destaca la grabación de su película. En paralelo, decidió poner punto final a su romance con el empresario luego de siete meses intensos de amor, compartiendo viajes, reuniones familiares y eventos sociales.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi | Instagram

En este marco, la presencia del actor Agustín Bernasconi, un joven cantante 10 años menor que la empresaria, cobra una mayor trascendencia. A mediados del año pasado, a la mayor de las hermanas Nara se la había vinculado con el joven artista, pero rápidamente esa noticia de diluyó cuando blanqueó su amor con Migueles.

Ahora, tanto Wanda como Bernasconi se encuentran juntos en Uruguay llevando a cabo las grabaciones del proyecto razón por la cual se volvieron a reavivar las especulaciones acerca del verdadero vínculo que mantienen ambos. Fue Yanina Latorre quien habló respecto al tema y contó que fue la propia conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) quien le oficializó su separación y le blanqueó su nuevo romance. “Cuando yo decidí venir acá (por Montevideo) a hacer la película, a él le dio celos. Quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos”, explicó la periodista.

Fiel a su lengua filosa y quitando todos los filtros, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP), lanzó: “Wanda se está empomando, desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente. Ella dice que nunca estuvieron antes y quedó esa calentura, de las fotitos hot, de los mensajitos…”. Acto seguido, reveló los motivos que presuntamente enfurecieron a su -ahora- expareja: “Eso fue lo que lo enojó a Migueles y se terminaron de pelear. Hay muchas escenas de sexo en la película, en esas escenas se calentaron y, después, se fueron al cuarto de hotel”.

El mensaje de Agustín Bernasconi | Twitter

La foto de Wanda Nara y Maxi López que despertó rumores de romance

Ante estas afirmaciones por parte de Yanina Latorre, fue el propio Agustín Bernasconi quien salió a confrontarla. A través de un descargo que realizó en su cuenta X (ex Twitter), el intérprete expresó con suma dureza: “¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”. En otro posteo, agregó: “Hola. No suelo hacer este tipo de cosas pero quiero aclarar que no estoy en un romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más que eso”.

Luego de expresarse en la web, el dramaturgo eliminó estas publicaciones, aunque ya habían alcanzado la viralización necesaria para las repercusiones. Pero, Wanda Nara lejos de quedarse atrás de esta noticia, irrumpió en su cuenta personal de Instagram, mediante una fotografía creada aparentemente con inteligencia artificial en la que Aparece Maxi López en su juventud y Agustín de niño -ambos con la camiseta de River-, deslizó: “Las vueltas de la vida”.

Foto que creó Wanda Nara | Instagram

Por su parte, el exmarido de la presentadora y padre de Valentino, Constantino y Benedicto reaccionó con humor a la publicación que compartió la empresaria y comentó: “Respeto entre actores”. Además, varios seguidores no tardaron en relacionar esta imagen con otra postal viral en la que aparecía Mauro Icardi, alimentando aún más las especulaciones alrededor de la vida sentimental de la conductora.

Caption

Mientras Wanda Nara continúa enfocada en las grabaciones de su película en Uruguay y mantiene un fuerte hermetismo sobre su presente sentimental, esta fotografía volvió a ponerla bajo la mirada de los paparazzis. Junto a Maxi López, la empresaria está atenta a todos los movimientos y las noticias que giran en torno a ella y a su intimidad, sacando provecho de la situación y tomándose con humor cada versión que la involucra.

NB