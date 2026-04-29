El nuevo trabajo de Daniela Christiansson antes de viajar a la Argentina

El presente de Maxi López en Argentina volvió a ponerlo en el centro de la escena mediática. Su participación en distintos proyectos televisivos lo mantuvo activo y con una agenda intensa, lo que implicó estar durante un tiempo lejos de Daniela Christiansson y de su familia, instalada en Europa.

Maxi López

Sin embargo, esa distancia parece tener fecha de cierre. En medio de este contexto, el propio Máxi López anticipó que la dinámica familiar está por cambiar por completo, marcando el inicio de una nueva etapa que no solo implica una mudanza, sino también una reorganización en lo personal y lo profesional para ambos.

Maxi López y su familia instalados en Argentina

En una entrevista reciente, Maxi López fue claro al hablar de su situación actual y de las críticas que recibió en los últimos meses por estar lejos de Daniela Christiansson. “A ver, a mí me han criticado un montón de veces y por ahí no saben el porqué de todas las cosas, pero yo tomo con tranquilidad”, expresó.

Elle junto a Maxi López y Daniela Christiansson

En la misma línea, buscó reforzar su compromiso familiar: “Estoy siempre presente, me tomo un avión para acá, para allá, para todo lo que sirva en Argentina y en Suiza”. Pero el dato más importante llegó después, cuando confirmó el cambio que se viene: “Dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina”.

La nueva etapa profesional de Daniela Christiansson

En paralelo a este cambio de vida, Daniela Christiansson también empezó a delinear su presente profesional. A través de sus redes sociales, anunció que es una de las nuevas embajadoras de FaceLab by Rivoli, una propuesta enfocada en el cuidado de la piel desde una mirada integral.

El nuevo trabajo de Daniela Christiansson

“¡Estoy muy feliz de compartirles que soy una de las nuevas embajadoras de FaceLab by Rivoli!”, escribió, al presentar este nuevo proyecto. Además, remarcó que se trata de una propuesta alineada con su momento actual: “Un enfoque perfecto para mujeres embarazadas, madres lactantes y mujeres que prefieren la belleza no invasiva”. Con entusiasmo, cerró: “¡Estoy muy emocionada de compartir este viaje con ustedes!”. Así, mientras se prepara para instalarse en Argentina, Daniela Christiansson combina este cambio de vida con un nuevo desafío profesional.