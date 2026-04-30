Maxi López confirmó que se negó a grabar escenas con Wanda Nara: "Hubo cosas muy fuertes"

Maxi López y Wanda Nara son los protagonistas de la primera serie vertical que produce Telefe y que pronto se podrá ver en sus redes sociales. Además del desopilante guion que se armó para esta historia, trascendió que habrá guiños a la vida personal de la empresaria cosmética. En medio de las repercusiones, fue el exfutbolista quien habló con los medios y lanzó una particular frase.

Maxi López contó detalles sobre la serie que grabó con Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara finalizaron el rodaje de su serie en formato vertical, una ficción que combina elementos de su escandalosa relación con un guion de tono novelesco y humorístico. El proyecto reúne a figuras reconocidas como César Bordón y a referentes históricos de la TV como Pachu Peña. Además, estarán Yanina Latorre, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, madre de la conductora.

En una reciente nota a LAM, Maxi López se refirió a la experiencia de trabajar junto a su expareja Wanda Nara y adelantó algunos detalles del contenido que se podrá ver en los próximos meses. "Es un proyecto que nació adentro de MasterChef, empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba. Es nuestra historia de un lado un poquito más cómico. Lo bueno es que la gente se divierta y eso es lo importante".

Maxi López y Wanda Nara

Acerca de una posible reacción de Mauro Icardi y China Suárez ante lo que se vea en pantalla, respondió sin vueltas: "Por más que hagas o no hagas, la gente habla y no pasa nada". En este sentido, remarcó: "No va con mala intención para nadie y lo que grabamos son cosas que nos pasan en la diaria". Asimismo, contó que el canal fue quien decidió que la serie tuviera una trama que genere revuelo: "Obviamente Telefe le tiene que poner un poco de pimienta".

La tajante decisión de Maxi López: "Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no con Wanda Nara"

Maxi López también dejó entrever que no todo lo vivido llegó a la serie que grabó con Wanda Nara: "Hubo cosas que no quise grabar en la serie, pero no las voy a decir". Pese a la insistencia del cronista por saber a qué se refería, el exparticipante de Masterchef Celebrity no quiso brindar detalles. "Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver", expresó.

Acto seguido, destacó el gran momento personal que atraviesa con la madre de sus hijos y cómo la pasaron grabando juntos: "Estamos en un momento que estamos bien, por los chicos, fue nuestra primera experiencia. Nos divertimos, la gente también y eso es buen indicio".

Maxi López

Por otro lado, Maxi López reveló que aún no vio el resultado final, por lo que descubrirá el corte definitivo junto con el público cuando se estrenen los episodios. Aun así, se mostró confiado en el trabajo realizado: "El guion estaba muy bien escrito y estar al lado de grandes actores, el proyecto se hizo mucho más ameno". Por último, contó que ya firmó contrato para mudarse a una nueva casa ubicada en el mismo barrio que Wanda Nara, lo que facilitará la organización familiar. Según confirmó, en breve se instalará en la Argentina junto a Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando, para compartir una dinámica más cercana.