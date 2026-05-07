Maxi López enfrenta una nueva denuncia millonaria: qué le reclaman

Maxi López, el exfutbolista que conquistó corazones en los últimos meses con su simpatica participación en Masterchef Celebrity (Telefe) y su nuevo acercamiento con Wanda Nara tras años de conflicto, se encuentra en medio de una guerra judicial que involucra daños millonarios y acusaciones cruzadas.

Maxi López y el origen del conflicto

Maxi López quedó envuelto en un escándalo judicial que pocos podían imaginar. Según lo informado por Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), la historia comienza en 2020, cuando el exfutbolista le alquiló un departamento en el exclusivo edificio Chateau Libertador a una abogada de la localidad La Plata, Martina Cortés, por un período de tres años.

Maxi López//Instegram

La relación, al principio, fue cordial y sin fisuras: ya que realizaba pagos puntuales, se envíaban mensajes de agradecimiento y mostraban un trato cercano que parecía sellar un acuerdo ideal. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el momento del término del contrato de alquiler y la posterior devolución del inmueble. Las cosas se torcieron rápidamente.

El conflicto se intensificó en noviembre de 2023, cuando López le anunció a Cortés que no renovaría el contrato y que la propiedad debía ser devuelta en febrero. “Cuando van al departamento ya vacío, dicen: ‘Esto está hecho un desastre, está todo mal’. López furioso, me rompieron el anafe, agujerearon los azulejos, hay que arreglar todo”, precisó Iglesias.

Maxi López//Archivo

Denuncias cruzadas entre Maxi López y su inquilina

Maxi López al encontrar el departamento del Chateau Libertador en malas condiciones decidió no devolver la garantía de 7 millones de dólares. “Se ponen a arreglar el departamento, febrero, marzo, abril y en mayo terminan de reparar todo y gastan como 90 mil dólares”, dijo la periodista de Puro Show.

Ante esta situación López contactó a un escribano público para verificar el estado del inmueble e hizo una denuncia a la inquilina de La Plata por daños, reclamando más de 140 millones de pesos, aproximadamente 120 mil dólares. Por su parte, la inquilina no se quedó atrás e inició una contra demanda exigiendo la devolución del depósito, el pago de impuestos inmobiliarios y expensas que corresponden al propietario.

Maxi López//Archivo

Además, Cortés habría afirmado que durante el verano Maxi López y su hijo Valentino ocuparon el departamento. “Hay un chat donde la mamá de Maxi dice: ‘Maxi se fue ayer, así que vengan y empiecen a organizar la mudanza’. O sea que Maxi López estuvo viviendo ahí”, informó Iglesias e indicó que hay pruebas de lo narrados con contenido fotográfico, cámaras de seguridad y testigos de los restaurantes cercanos que confirmarían que el exfutbolista y su hijo usaron el departamento en esa fecha.

Actualmente, la denuncia sigue su cruso y el expediente se encuentra Juzgado N° 47 de Juan Pablo Lorenzini, siendo que Maxi López reclama más de 140 millones de pesos entre gastos y multas, pero la inquilina pide que se le devuelva el dinero del deposito y que sea reconocido los gastos que ella debió realizar.