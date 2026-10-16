Las mejores fotos de la escapada romántica de Marlene y Ricardo Montaner a Suiza

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez son una de las parejas más queridas y consolidadas del mundo del espectáculo. Recientemente, el cantante y su esposa hicieron una escapada romántica a Suiza, más concretamente a Zúrich, donde disfrutaron de un paseo matutino por sus pintorescas calles.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

A través de sus redes sociales, el cantante compartió una serie de fotografías que retrataron distintos momentos del recorrido. Con el paisaje otoñal de fondo, ambos dejaron ver su complicidad mientras caminaban de la mano, posaban juntos y disfrutaban de una mañana lejos de los escenarios.

Las románticas postales de Ricardo Montaner y Marlene en Zúrich

“De paseo mañanero con mi chica”, escribió Ricardo Montaner junto a las imágenes que publicó en sus redes sociales. El artista también destacó el encanto de la ciudad suiza, que recorrieron entre calles empedradas, construcciones tradicionales y árboles teñidos con los tonos ocres y anaranjados característicos del otoño.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez disfrutan de unos días en Suiza

Entre las fotografías más destacadas, la pareja aparece caminando de la mano y compartiendo miradas cómplices. También posaron sentados sobre un muro de piedra, con un paisaje otoñal de fondo, en una serie de postales que reflejan la naturalidad con la que disfrutan de estos momentos juntos.

Los looks de Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner para recorrer Suiza

Para la ocasión, Marlene eligió un blazer azul marino con detalles decorativos, que combinó con un pantalón celeste de silueta amplia y zapatillas. El conjunto, de impronta urbana y descontracturada, se destacó por la combinación de tonos fríos, que armonizaron con el entorno natural y las construcciones de la ciudad. Ricardo Montaner, por su parte, apostó por una fórmula clásica y versátil: blazer negro, remera blanca, jeans azules y zapatillas blancas. La combinación le permitió mantener una estética elegante sin resignar comodidad.

Los looks de Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner para recorrer Suiza

La historia de amor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

La historia de amor entre Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez comenzó de una manera inesperada: se conocieron en la boda de ella, a la que el cantante había asistido como invitado debido a los vínculos laborales que mantenía con la productora de la familia Rodríguez. Meses después, sus caminos volvieron a cruzarse cuando ella quedó a cargo de dirigir uno de sus primeros videoclips.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez se acompañan mutuamente

Durante el rodaje en Venezuela, la convivencia y las canciones que Ricardo Montaner le interpretaba con su guitarra hicieron crecer la conexión entre ambos. Finalmente, se casaron el 26 de agosto de 1989 y formaron una familia junto a sus tres hijos, Mau, Ricky y Evaluna. Con el paso de los años, también convirtieron en tradición la renovación de sus votos matrimoniales cada cinco años, una costumbre que los llevó a celebrar su unión en distintos lugares del mundo.