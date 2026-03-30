Más allá de la música, el exitoso negocio de Ricardo Montaner

Más allá de la música, Ricardo Montaner consolidó un exitoso negocio que lo posiciona en el mundo gastronómico. Su propuesta se convirtió en un espacio reconocido por su estilo y por la presencia de figuras destacadas, lo que refuerza su lugar dentro de la vida social de la ciudad. El emprendimiento se alza, atrayendo la atención de un público diverso.

El negocio exitoso de Ricardo Montaner, más allá de la música

Ricardo Montaner, más allá de la música, impulsa un proyecto empresarial que refleja otra faceta de su trayectoria. Con una apuesta que combina tradición culinaria y un ambiente exclusivo, logró captar la atención de celebridades y visitantes que buscan experiencias diferentes.

Ricardo Montaner en Cafe Ragazzi

En Miami, el cantante es dueño de Café Ragazzi, un restaurante que se convirtió en un clásico de la ciudad y en un punto de encuentro para celebridades internacionales. Ubicado en Surfside, el local abrió sus puertas en 2008 y desde entonces se consolidó como un espacio de referencia para quienes buscan disfrutar de la cocina italiana.

La propuesta que construyó Ricardo Montaner incluye una carta variada con pastas frescas, risottos, carnes y pescados preparados con recetas tradicionales, además de una selección de vinos que complementa la experiencia. La decoración sobria y el estilo íntimo del lugar refuerzan su identidad como restaurante exclusivo, pero al mismo tiempo cercano.

Cafe Ragazzi el restaurant de Ricardo Montaner

El restaurante recibió a figuras de gran relevancia en el mundo del espectáculo y el deporte. Lionel Messi, Marc Anthony, Luis Fonsi y Alejandro Sanz son algunos de los nombres que pasaron por sus mesas, consolidando a Café Ragazzi como un espacio elegido por artistas y personalidades latinas.

Cafe Ragazzi: el exitoso local gastronómico de Ricardo Montaner

El Café Ragazzi se centra en resaltar los sabores clásicos de Italia, con platos que lograron fidelizar a una clientela diversa. Entre los más destacados se encuentran las pastas con salsas tradicionales, los risottos cremosos y las carnes acompañadas de guarniciones mediterráneas. Los postres caseros completan la experiencia, mientras que la cava de vinos ofrece etiquetas internacionales.

Cafe Ragazzi el restaurant de Ricardo Montaner

La visión empresarial de Ricardo Montaner se refleja en la permanencia y el éxito de su local gastronómico. Su apuesta por la gastronomía muestra una faceta distinta de su carrera, en la que combina tradición culinaria con un entorno pensado para recibir a un público variado. La elección de Surfside como ubicación también fue estratégica, ya que se trata de un barrio cosmopolita.

A lo largo de los años, Café Ragazzi mantuvo su identidad y se consolidó como un referente de la cocina italiana en Miami. Su capacidad para atraer a celebridades y al mismo tiempo conservar una clientela fiel demuestra que el proyecto del artista no es solo un emprendimiento paralelo, sino una marca sólida dentro del circuito gastronómico.

Cafe Ragazzi el restaurant de Ricardo Montaner

Más allá de la música, el exitoso negocio de Ricardo Montaner se materializa en Café Ragazzi, un restaurante que combina calidad gastronómica con un ambiente exclusivo y destacado. Su propuesta logró captar la atención de celebridades y visitantes, convirtiéndose en un punto de referencia en Miami.

VDV