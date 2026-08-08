Ricardo Montaner confesó cuáles fueron las últimas charlas con Jorge Messi antes de morir

La muerte de Jorge Messi generó una profunda conmoción que trascendió el ámbito deportivo y alcanzó a distintas figuras del espectáculo que, a lo largo de los años, compartieron una estrecha cercanía con el padre de Lionel Messi. La noticia provocó numerosas muestras de cariño y reconocimiento hacia un hombre que, además de haber sido una pieza fundamental en la carrera de su hijo, supo construir lazos con importantes personalidades. Entre ellas se encuentra Ricardo Montaner, quien decidió compartir una sentida confesión sobre las últimas conversaciones que mantuvo con él, además de revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre sus encuentros previos a su partida.

El conmovedor posteo de Ricardo Montaner a Jorge Messi

A lo largo de su trayectoria como cantante, Ricardo Montaner construyó estrechos vínculos con numerosas personalidades del mundo del espectáculo y personas de su entorno. Entre ellas se encontraba Jorge Messi, con quien forjó una amistad que se consolidó con el paso de los años y que estuvo marcada por una particular complicidad.

Ricardo Montaner, Jorge Messi | Redes Sociales

Uno de los momentos que más repercutió en las redes sociales fue cuando el intérprete bromeó sobre el increíble parecido físico que compartía con el padre de Lionel Messi. La situación generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores y dejó en evidencia la buena relación que existía entre ambos.

Más allá de la amistad que construyeron, Ricardo y Jorge encontraron un punto de conexión todavía más profundo: la manera de vivir y entender la paternidad. Juntos compartían experiencias similares como padres y coincidían en la importancia que tenían sus hijos y sus respectivas familias, un aspecto que el solista decidió destacar luego de la partida del hombre de 68 años.

Ricardo Montaner, Jorge Messi | Instagram

Por ese motivo, recurrió a su cuenta personal de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras y revelar cómo eran las conversaciones que mantenían cada vez que tenían la oportunidad de encontrarse. En ese sentido, explicó que, independientemente de las profesiones o actividades de cada persona, la experiencia de ser padre genera códigos y preocupaciones similares.

Con una imagen donde se los ve a ellos de espaldas caminando abrazados, expresó: “Cuando uno es papá, las conversás con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto. Con Jorge teníamos en común ese tema y esos códigos, cualquier cosa podríamos hacer por los hijos y por la familia”.

El posteo de Ricardo Montaner tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

La confesión de Ricardo Montaner sobre las charlas con Jorge Messi

En este marco, Ricardo Montaner también contó que durante los últimos meses las charlas con Jorge Messi habían adquirido un tono más espiritual y estuvieron atravesadas por la fe. “En los últimos meses, nuestro tema de conversación se centró en la fe, en cómo el Señor era el dueño de todo y cómo Él llevaba el control. Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando”, escribió.

Finalmente, cerró su mensaje con una profunda reflexión sobre la partida del extrabajador metalúrgico y dejó un cálido saludo para toda la familia Messi: “Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea La Gloria y que Jorge descanse en Paz. Eso sí, no hay duda de que las puertas del cielo se abrieron de par en par para recibirlo. Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

Cabe destacar que, a través de sus historias de Instagram, el padre de Mau, Ricky y Evaluna Montaner también dedicó unas sentidas palabras a los integrantes del clan Messi. “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y cada uno de los que componen esa gran familia, los acompañamos en este inmenso dolor. ¡Que Jorge descanse en paz!”, expresó el cantante en su mensaje.

El mensaje de Ricardo Montaner tras la muerte de Jorge Messi | Instagram

En cuestión de minutos, la publicación de Ricardo Montaner se llenó de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la sensibilidad del homenaje que le dedicó a Jorge Messi. Muchos de ellos aprovecharon el espacio para acompañar a Lionel y a sus seres queridos en este difícil momento, mientras que otros resaltaron la cercanía y el cariño que existía entre el cantante y el padre del futbolista.