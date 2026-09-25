La triste despedida de Ricardo Montaner a Oscar González Oro: “Se me están yendo los amigos. Cuánto siento esta pérdida”

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro generó una profunda tristeza entre quienes compartieron años con él dentro y fuera de la radio. El histórico conductor radial murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde vivía desde 2020, y una de las despedidas más sentidas fue la de Ricardo Montaner.

Falleció Oscar González Oro

A través de su perfil de X, el músico recordó la estrecha relación que el periodista había construido con su familia y destacó especialmente el vínculo que mantenía con sus hijos. Con palabras cargadas de afecto, el intérprete evocó los encuentros que compartían cada vez que el locutor viajaba a Miami y también recordó una particular experiencia que vivieron juntos sobre el escenario.

El vínculo de Oscar González Oro con la familia de Ricardo Montaner

Para Ricardo Montaner, González Oro no era simplemente una figura reconocida de la radio argentina. El conductor había construido con los años una relación de mucha confianza con la familia del músico, especialmente con sus hijos, a quienes visitaba durante sus estadías en Miami: “El negro llegaba a Miami y había encuentro con los Montaner, era como un tío para los chicos”, recordó el cantante al hablar sobre esos encuentros familiares.

Ricardo Montaner recordó su vínculo con Oscar González Oro

El músico también contó una anécdota que refleja el grado de confianza que tenían: “El tipo tenía tanta confianza con nosotros, que llamaba a casa y decía: ‘Llegó el tío, ¿a qué hora voy?’”, relató. Para el músico, esa manera de relacionarse era una muestra del cariño que el conductor había sabido construir con ellos a lo largo del tiempo.

La vez que González Oro cantó con Montaner en el Luna Park

Entre los recuerdos que eligió compartir, Ricardo Montaner también mencionó una situación que los tuvo como protagonistas sobre un escenario: “El Negro Oro tuvo hasta el coraje de subirse a cantar conmigo en el Luna Park… Era un caso serio mi querido Negro Oro…”, escribió al reconstruir aquel momento. La anécdota quedó así entre los recuerdos que el cantante decidió rescatar al despedir públicamente a su amigo.

Así despidió Ricardo Montaner a Oscar González Oro

Más allá de esa experiencia compartida, el intérprete destacó el cariño que González Oro siempre tuvo con su familia: “Siempre, siempre nos entregó su cariño sin mezquindad ninguna”, expresó el músico, antes de referirse al dolor que le provocaba su partida y a la sensación de estar perdiendo a personas cercanas con el paso del tiempo.

La trayectoria de Oscar “El Negro” González Oro en la radio

Oscar González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y desde joven estuvo vinculado con la música. Estudió piano y durante su adolescencia llegó a imaginarse como cantante o concertista. Su primer acercamiento a la radio ocurrió precisamente en Mendoza, cuando fue invitado a pasar música en una emisora por sus conocimientos musicales y la colección de vinilos que tenía.

El Negro González Oro gozó de una carrera extraordinaria

Tras cerca de 35 años de trayectoria, González Oro se retiró de la actividad radial en 2021 y se instaló en Punta del Este, donde finalmente murió a los 74 años. Su partida deja el recuerdo de una extensa carrera frente al micrófono y, para quienes compartieron su vida fuera de la radio, también el de una persona que supo construir vínculos cercanos y duraderos. Entre ellos estuvo Ricardo Montaner, quien eligió despedirlo públicamente desde ese lugar íntimo y familiar.