Ricardo Montaner celebra su aniversario número 37 junto a Marlene: “Firmé una hipoteca de por vida”

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebraron un nuevo aniversario de matrimonio, reafirmando una historia de amor que se ha mantenido firme durante casi cuatro décadas y que continúa siendo una de las más admiradas del espectáculo latinoamericano. Para rememorar la fecha el cantautor sorprendió a su esposa con una emotiva dedicatoria.

Ricardo Montaner lanzó una romántica declaración por un nuevo aniversario con Marlene Rodríguez

La relación de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez es una de las más sólidas del mundo del espectáculo y en las últimas horas, el cantante publicó en sus redes sociales un video para festejar sus 37 años de casado. En dicho clip está compuesto por imágenes de distintos momentos compartidos con su esposa. La recopilación incluyó escenas de su vida cotidiana, recuerdos familiares y postales de viajes, en un recorrido visual por los años que han construido juntos.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran su aniversario número 37//Instagram

Acompañando las imágenes, el cantante dedicó a Marlene un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la importancia que ella tiene en su vida y sobre el vínculo que los une. “¿Cuál hubiera sido la esperanza de vida para mi corazón, de no haberte conocido?”, escribió el artista al comenzar su posteo.

Ricardo Montaner también recordó el tiempo transcurrido desde que contrajeron matrimonio y destacó que su compromiso comenzó incluso antes de la boda. “Hace 37 años me casé contigo y hace 40 te pertenezco”, expresó, en referencia a los años de relación que han compartido.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez disfrutando de un paseo romántico en barco//Instagram

Con un tono romántico y personal, el intérprete de “Me vas a extrañar” y “Castillo azul” explicó que su vínculo con Marlene va más allá de la amistad. “Yo no soy amigo tuyo, soy tu esposo, tu marido, el que te cuida y tiene en tutela tu corazón, lo tengo a buen resguardo, en una caja fuerte de ilusiones y proyectos juntos”, afirmó.

La publicación también incluyó una metáfora sobre la permanencia de su relación y la decisión de compartir la vida con ella. “Hace 37 años compré a crédito tu amor, firmé una hipoteca de por vida, de la que no pienso salir”, señaló el cantante. Finalmente, cerró el mensaje con una breve felicitación: “Feliz aniversario mi vida”.

Así fue la historia de amor de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

La historia de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez comenzó de una manera inesperada. Ambos se conocieron durante la boda en la que Marlene se casaba con otra persona y el cantante participaba como invitado. En aquel momento, ninguno imaginaba que ese encuentro se convertiría, con el paso del tiempo, en el inicio de una relación duradera.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran su aniversario número 37//Instagram

Años más tarde, después del divorcio de Marlene Rodríguez, volvieron a encontrarse durante la producción de uno de los videoclips de Montaner, quien también se divorció de su anterior esposa. El rodaje se realizó en la Laguna de Tacarigua, en Venezuela, y aquella experiencia permitió que la cercanía entre ambos creciera. La química fue inevitable y lo que comenzó como una amistad terminó transformándose en una relación amorosa.

Desde entonces, la pareja formó una familia numerosa. Juntos son padres de Mauricio, Ricardo y Evaluna, quienes desarrollaron carreras vinculadas con la música y el entretenimiento y también, son abuelos. Además, Montaner tiene a Héctor y Alejandro, sus hijos mayores, nacidos de un matrimonio anterior.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran un nuevo aniversario de casados//Instagram

Con su publicación, Ricardo Montaner volvió a compartir con sus seguidores una faceta íntima de su vida. Las imágenes y sus palabras recordaron que, detrás de su trayectoria artística, existe una historia junto a Marlene Rodríguez, construida sobre el compromiso, la convivencia y un amor profundo.