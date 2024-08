Martin Ku, el ex hermanito que quedó en el quinto lugar siendo eliminado luego de Juliana “Furia” Scaglione, se colocó en el centro de la escena mediática ya que se confirmó que será padre junto a su pareja, Marisol.

Sin embargo, la manera en la cual se dio la noticia no fue de agrado para el ex jugador. A instantes de que Ángel de Brito diera la noticia en LAM, el Chino realizó un duro descargo en sus redes sociales enfatizando su inconformidad con los medios de comunicación. El ex jugador expresó su enojo en su cuenta de X (exTwitter) por tener que darle la noticia a su círculo íntimo por teléfono porque los periodistas estaban desesperados por la “primicia”.

Martin Ku y Marisol

A raíz de esta situación, Melody Luz brindó su opinión sobre los hechos a través de un video de Tiktok, en donde se muestra completamente enojada con las clínicas médicas que regalan la noticia a los medios de comunicación. Asimismo, la pareja de Caniggia atacó a los periodistas y, en especial, a Estefanía Berardi.

Melody Luz habló sobre la polémica del anuncio del embarazo de Martín Ku y su novia

Melody Luz se mostró completamente indignada en su cuenta personal de Tiktok por el anuncio prematuro y sin consentimiento que realizaron los medios de comunicación sobre el embarazo de Martin Ku y su novia, Marisol.

Así, la artista opinó sobre la polémica: “Y los medios lo hicieron otra vez, otro embarazo que se matan a ver quién lo dice primero. Cuando, en realidad, las únicas personas que tienen la potestad de decirlo son la madre y el padre” comenzó diciendo la influencer.

“Ahí está el problema de esa persona sor**** que regala la noticia, que tiene que ser algo totalmente privado cuando uno confía en un lugar de salud” enfatizó la esposa de Caniggia en relación a las clínicas privadas que “vende” la primicia a los medios de comunicación.

“Y segundo los periodistas que en mi caso me amenazaron” continúo relatando la artista y atacó especialmente a una periodista “La estupi** de Berardi me dijo sé de tu embarazo, sino me respondes es que no te importa”.

Melody Luz y Venezzia Caniggia

“Es obvio que buscan que respondas. En ese momento, en la desesperación, le envió un audio llorando pidiéndole que no lo cuente y lo paso por televisión. Ahora hacen lo mismo con Martin Ku y Marisol” detalló la influencer. Y, además, agregó “¿Por qué mier** se siguen metiendo con estos temas? hay otras cosas para contar que un embarazo. La primicia le pertenece a la madre y al padre”.

Así, Melody Luz aprovechó su red social personal para realizar un extenso descargo en relación a la polémica del anuncio del embarazo de Marisol, la novia de Martin Ku.

N.L