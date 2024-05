En la noche del domingo, Manzana fue el participante en dejar la casa de Gran Hermano. El cantante e influencer fue una de figura con mucha fuerza, sobre todo al principio y llegó a esta instancia cambiando su rol en el juego. Luego de Coti Romero, el público decidió que él debía dejar el juego.

La salida del cantante dio mucho que hablar en redes sociales, no solo porque era un participante importante sino también porque dejó ver las diferentes estrategias del resto: el supuesto plan de Los Bros, la acción del fandom de Coti y también cómo afecta esto a los "Furiosos", quien apoyan a Furia Scaglione y cómo cambiará la estadía de Virginia.

"Hicieron complot, la casa los vio y no solo que le dieron la placa que ellos quisieron si no que también sacaron a Manzana. Los Bros tienen aguante", se vio en Twitter, además de la ola de memes y comentarios sobre qué sucederá ahora que ya no es parte del reality show.

Los memes sobre la salida de Manzana

"Coty no mintió cuando le dijo a manzana “si yo me voy, vos sos el próximo en irte”, "Manzana se fue gracias al fandom de Coti", fueron algunos de los comentarios en torno a cómo este resultado estuvo anticipado la semana pasada.

"Manzana desde que ingresó JAMÁS me cayó bien, incluso banque a Furia cuando se pelearon. Pero supo limpiar su imagen desde que Virginia lo adoptó como amigo e hijo ahí adentro. Otra de las relaciones más genuinas que quedaron donde la risa y el compañerismo primaban", "No nos duele que se haya ido manzana, nos duele que Virginia se quedó sola", se pudo leer en la red social de la X sobre la salida de Manzana de Gran Hermano.