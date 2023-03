Mercedes Ninci habló por primera vez de su separación con el empresario Curi Aragón: “Nunca imaginé que nos íbamos a separar”

Luego de más de un año enamorados, Mercedes Ninci y Curi Aragón le pusieron un fin a su noviazgo. La pareja se solía mostrar muy feliz en redes, incluso los compañeros de la periodista habían revelado qué su estado de ánimo mejoró muchísimo una vez que conoció al empresario.

Sin embargo, el romance terminó, según informó Karina Iavícoli en Intrusos: “Terminaron en diciembre y ella está triste. Pero a veces los tipos un día piran y sin ninguna explicación de por medio, toman distancia. No está bueno que alguien no te dé las explicaciones para cerrar una historia que fue de amor”.

Ninguna de las partes se había pronunciado al respecto, hasta hoy, cuando Mercedes Ninci decidió romper el silencio y hablar sobre su estado sentimental actual. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la periodista no tuvo problema en dar detalles de cómo está atravesando la ruptura.

“Me separé en diciembre, yo siempre remo viste, estuve muy acompañada por mis amigos, mi familia y mis compañeros de la radio, por todos mis colegas. No sé cómo decirte, estoy intentando renacer”, comenzó explicando Ninci.

La periodista procedió a reflexionar sobre el recorrido del vínculo, dando a entender la razón del quiebre. “El año que estuvimos juntos oficialmente de novios yo fui re feliz con él, la mujer más feliz del mundo y la distancia nos distanció. Es un poco difícil, laburo de lunes a viernes a full, tengo cuatro chicos y no es tan fácil viajar todo el tiempo porque también tengo a mi familia en Córdoba. Y él trabaja los fines de semana”, expresó.

“Yo no hablé más con él desde enero, no hablé nunca más y no sé nada de él, no tengo idea de su vida. Pero la verdad que fuimos muy felices, yo fui muy feliz y el final fue muy triste y me lo guardo para mí”, confesó Mercedes Ninci.

De todas maneras, la periodista aclaró que no se trata de una separación conflictiva, ni está buscando una mediatización de la misma, explicando: “Acá no hay terceros en discordia, ni nada, nada que ver, que no hagan una novela de esto, es algo que no quiero contar lo que pasó, cosas muy fuertes y prefiero guardármelas y no sé si alguna vez lo contaré, mi alma no necesita contarlo”.

Pese a que Mercedes se rehusó a ampliar sobre la verdadera razón de la separación, la periodista continuó dando detalles: “Él toma la decisión, él me dejó, fue un proceso muy complicado porque en el medio hubo otro problema que no quiero contar. El final me lo guardo para mí, es muy triste y me pertenece, no me imaginé nunca que nos íbamos a separar, hubo un hecho en el medio que fue muy triste y no lo puedo contar, no es algo de un tercero en discordia”.

“Fue duro, pero acá estamos, poniéndole el pecho a las balas. Todo el mundo me abraza con esto que me pasó, es la vida viste, yo vivo muy al día y no pienso qué pasará mañana, no borré las fotos con él de las redes sociales porque fue parte de mi vida, no se me pasa por la cabeza. Podrás borrar las fotos, pero lo de tu alma no se puede borrar. No sé si será definitivo y ni hago proyectos de nada, vivo el momento, todo lo que proyectás no sale, es parte de la triste historia”, concluyó Mercedes Ninci.

H.O