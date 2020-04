Mery del Cerro y Meme Bouquet contaron cómo tomó Mila la llegada de Cala

Mery del Cerro (35) y Meme Bouquet (35) fueron padres por segunda vez el pasado martes 14 de abril en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina en medio de una pandemia declarada. La reconocida pareja tuvo que afrontar pasar por un parto diferente al que hubieran querido ya que sus más cercanos no pudieron estar en el momento de la llegada de Cala.

Entre ellos, Mila era una de las que esperaba ansiosa la vuelta de sus padres junto a su hermanita. Mientras la actriz y el artista musical estaban de parto, la mayor estaba en casa para recibirlos. "No está celosa. La cuida un montón, quiere cambiarle los pañales conmigo, le mete juguetes en la cuna. A veces juguetes un poquito peligrosos", expresó Del Cerro en diálogo con Ángel de Brito.

Y Bouquet agregó al respecto: "Mila se porta muy bien, está todo el tiempo encima. Para Mila fue 'sus papás se fueron varios días' y cuando llegamos dijo: ¿bueno ahora no se van más no?, como diciendo 'acá se quedan'. Está a fondo, no se despega. Acá la hermana mayor le está enseñando las cosas, la esta educando de a poco".

"Estamo sensibles porque nuestros padres todavía no la pudieron conocer personalmente. Estamos esperando que termine esto. Nosotros sabíamos desde el momento cero que no iban a poder venir a la clínica, estaban restringidas las visitas", confesó la mamá de Mila y Cala en Los Ángeles de la Mañana y aseguró que así como supieron adecuarse a la situación actual, trataron de transmitírselo a los abuelos de sus hijas por la salud de todos.