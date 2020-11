Mica Tinelli confesó una intimidad de su relación con Lisandro López

Mica Tinelli rompió el silencio luego de que se hablaran de rumores de crisis con Lisandro López. La joven explicó el verdadero motivo por el cual no duerme con el futbolista de 31 años: sus mascotas.

"Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender", expresó la hija de Marcelo Tinelli en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, continuó: "Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León (sus perros) tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no".

"Me vengo acá, al living, me voy a quedar viendo una película. No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien", cerró la celebridad argentina de 32 años.

Cabe recordar que la pareja blanqueó su relación hace poco más de un año. Con el paso del tiempo, en varias oportunidades, hablaron de la posibilidad de ser padres.

Ahora, Mica y Lisandro proyectan su casa en la que tendrán cuartos a disponibilidad para dormir solos, si así lo desean, como sucede en la actualidad.

Mica Tinelli escrachó a un seguidor después de recibir una desagradable crítica

Mica Tinelli disparó contra una seguidora que la criticó duramente a través del chat privado de Instagram. La figura de las redes sociales decidió escrachar a la persona que la insultó sin escrúpulos.

"Alguien entiende porque hay gente que manda estos mensajes?, yo no", dijo la hija del conductor de televisión junto a la imagen en la que se puede ver el mensaje de la hater: "feaaa".

Harta de este tipo de comentarios, la mayor de los hermanos Tinelli mandó al frente a la cuenta de la que recibió el maltrato y lo exhibió a través de las stories.