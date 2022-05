La paz no llegó a la familia de Mica Viciconte y Fabián Cubero y este miércoles se desató un nuevo escándalo en redes.

La pareja de Poroto hizo un fuerte descargo en redes que estaría dedicado a la modelo. "Si sabías que te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo días y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mi esto, sino a todos los que pones en riesgo", fue la fuerte placa que Mica Viciconte compartió en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que, después de estas lapidarias palabras, Nicole Neumann subió un video en sus redes donde confirmó que había dado positivo de COVID e instó a sus seguidores a continuar cuidándose.

No obstante, Mica Viciconte siguió con su furia en Instagram y retrucó este post con más placas en contra de Nikita. "Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos", empezó la pareja de Fabián Cubero.

Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann tras su video en redes

"Y si el domingo ya sabías de este contacto lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás", cerró.