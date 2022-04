Instagram

Mica Viciconte estuvo este sábado en entrevista con Catalina Dugli. La participante de "MasterChef Celebrity 3" y actual pareja de Fabián Cubero, respondió a las preguntas que la periodista le hizo en su programa "Agarrate Catalina" de La Once Diez.

Entre los diversos temas que tocaron, estuvieron los dichos de Nicole Neumann, expareja de Fabián Cubero, dijo cuando habló con América TV., y mandó a Cubero al psicólogo, luego de enterarse de que el padre de sus tres hijas, estaba enojado y con ánimos de iniciar una demanda por haber dejado ir a Indiana con Manu Urcera, actual novio de Nicole, a un viaje a Entre Ríos.

Mica Viciconte le respondió a Nicole Nuemann: “No está mal ir al psicólogo”.

Catalina le consultó a Mica qué opina que Nicole haya enviado a Cubero con el psicólogo y esto respondió: “Ya no pienso nada. Ni me meto. Yo por lo menos no he ido nunca al psicólogo y no está mal la persona que vaya, si se siente cómoda; pero mandar a alguien al psicólogo es un poco fuerte, no sé si es lo correcto”.

Mica Viciconte también se refirió a la relación que tiene con las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, mucho más ahora que está a solo semanas de dar a luz: “Hacen más cosas en la casa para que no me estrese. Soy medio obsesiva con la limpieza y el orden y están más pendientes”.

La guardavidas remarcó que las tres hijas de Cubero están muy pendientes de ella y de la pancita; es decir, de Luca, su futuro hermanito, que según la propia Mica, nacerá para la primera semana de mayo.

En relación a, si va a permitir que las niñas estén durante los primeros meses de vida de Luca, Mica aseguró que sí van a estar y que ellas siempre han estado incluidas en su seno familiar. “Ellas siempre están incluidas, es su hermano, no hay discusión de que no estén”.

Mica Viciconte se refirió a cómo se prepara para la final de MasterChef Celebrity

“Yo me visualizo ganadora”, expresó Mica Viciconte ante la final que será entre el domingo y el lunes de esta semana. “Acá tengo que ser fuerte, tengo que concentrarme, nada fuera del eje. Todo eso lo tengo metido en mi cabeza”.

“Hay muchas emociones que van a jugar en el momento de la cocina y en el que entren los familiares y los participantes, pero practiqué mucho y sé que voy a intentar dar lo mejor e intentar ganar. Si no se gana, sé que voy a dejar todo y creo que con eso voy a estar contenta, pero voy a estar más contenta si gano", aseguró Mica Viciconte.

