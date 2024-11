Pampita decidió abrir su corazón al público y contar todos los detalles de su relación con Martín Pepa. Si bien la modelo y el polista están saliendo hace unos meses, su noviazgo llevó a que se corrieran diversos rumores y a que los fanáticos estuvieran muy atentos a las postales que compartían. Sin embargo, y tras varias semanas de silencio, la conductora decidió ponerle fin a todo lo que se decía y se plantó en el living de Susana Giménez para dar detalles de cómo se encuentra.

Pampita dio detalles de su relación con Martín Pepa: "Es algo nuevo para mí"

Pampita visitó a Susana Giménez y dio una entrevista muy esperada por muchos medios de comunicación y seguidores. Por primera vez, al aire, habló de su separación con Roberto García Moritán y de su nueva relación con Martín Pepa. La modelo explicó que estaba separada hace dos meses, pero que el divorcio había ocurrido mucho antes. "Teníamos separación de bienes. Yo ya había tenido otras experiencias en el pasado entonces tenía mis motivos", contó.

De esta manera, expresó: "La primera semana separada no podía respirar, salir de la cama. La segunda semana tuve que salir de la casa porque tenía compromisos laborales, enfrentaba a la prensa todos los días. Cuántas semanas podían estar acostada, me vieron una semana. Tengo que demostrar con el ejemplo que a la vida hay que ponerle garra, soy un ejemplo, tengo que mostrarles que pueden superar todo".

Si bien aclaró que sus hijos cumplieron un rol fundamental en su recuperación tras tener el corazón roto, también reveló los detalles de su nuevo romance: Martín Pepa fue de gran ayuda para que ella pudiera seguir adelante tras el inmenso dolor. "Nos conocemos hace muchos años, nos conocemos de La Pampa, toda su familia es de allá. No éramos tan chicos, jamás nos habíamos mirado con otra intención. El encuentro fue acá en Buenos Aires, me invitó al Teatro Colón, era una cita con sus hermanos", comenzó relatando.

La modelo dio a entender que su nueva pareja la "mima mucho", pero también puso el límite sobre la importancia que está ocupando en su vida. "Sí, mandó muchas flores, muchos días. Mi corazón se va a curar solo, no porque aparece alguien, es un proceso solo, una cosa no quita la otra. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad que tiene ciertas virtudes", dijo. Finalmente, admitió que está probando algo distinto en su vida y sorprendió con sus declaraciones: "Vive en muchos lados, pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia así que es algo nuevo para mí. Toda la vida quise estar abrazada y ahora es más difícil, vamos a probar algo nuevo"

Ante la posibilidad de casarse nuevamente, Pampita fue tajante y aseguró que no piensa en eso. El programa de Susana Giménez dejó increíbles detalles sobre la nueva relación de Martín Pepa y la modelo, y sobre la actualidad de ella. Los seguidores ahora pueden quedarse tranquilos que la conductora se encuentra cada día un poco más feliz, dado el duro momento que pasó con Roberto García Moritán.

A.E