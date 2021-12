Mica Viciconte: "Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano"

Mica Viciconte una vez más habló de su embarazo y confesó intimidades de su forma de ver su futura familia junto a Fabián Cubero.

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo", contó Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

La mediática contó que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", dijo Mica Viciconte.

Y por último, habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. "Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", cerró Mica.

Mica Viciconte reveló qué planes tienen con Fabián Cubero para Luca: "El primer año va a dormir con nosotros"

Mica Viciconte está radiante y vive su embarazo con plenitud, mientras participa en “MasterChef Celebrity 3”. En la emisión de ayer, no solo mostró su incipiente pancita, sino que contó qué planes tienen con Fabián Cubero para Luca.

“El primer año no va a tener cuarto, duerme con nosotros. En un año y medio nos mudamos a un lugar que tenga un cuarto más”, dijo la modelo.

Sobre la llegada de Luca, Mica se mostró muy ilusionada. “Para él es una novedad porque tiene tres nenas y que sea un nene está bueno. Y para mí es todo nuevo”, agregó.