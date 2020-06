Mica Viciconte reveló cómo son sus peleas con Fabián Cubero

Pese a que mantienen una excelente relación, Mica Viciconte y Fabián Cubero tienen sus desencuentros como cualquier pareja. Así lo reveló la modelo, en su paso por el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo.

“Hay parejas que se dicen malas palabras cuando se pelean. Vos Mica, ¿se dicen malas palabras con Cubero?”, indagó el conductor. “No, ninguno de los dos. No me gusta para nada a mí y a él tampoco”, dijo contundente la modelo.

“No nos gusta para nada porque arrancás con la falta de respeto y después ya es una línea que cruzás y no se termina más. Igual, yo discuto sola porque Fabián no discute nada. ¿Si me da bronca eso? Y… un poco”, cerró con mucho humor Viciconte.