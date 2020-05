La curiosa respuesta de Mica Viciconte cuando le preguntaron si "buscaba un bebé"

Mica Viciconte y Fabián Cubero conforman una de las parejas más divertidas de la cuarentena y sus Tik Toks se hicieron virales. Los tortolitos demostraron que pueden enfrentar el aislamiento con buen humor e ideas ingeniosas para combatir el aburrimiento.

Pero también esta "nueva normalidad" los llevó a plantear la idea de agrandar la familia y de sumar un integrante más al numeroso clan. Sobre este proyecto, la rubia fue contundente y aclaró que no está embarazada.

"Da la casualidad que todas mis amigas están embarazadas y el otro día le dije 'che amor ¿viste que todas mis amigas están embarazadas?' como si fuera un palito pero él me respondió ' si, si' y no me dio mucha pelota", dijo entre risas en Cortá por Lozano.

Tras esta declaración, Mica aseguró que la convivencia es buena y que se divierten bastante. "Cuando discuto, discuto sola porque a él no le gusta discutir y no me responde", tiró.