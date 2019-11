El picante comentario de Mica Viciconte tras una nueva pelea entre Nicole y Cubero

En nuevo conflicto vuelve a poner en el centro de la tormenta a Nicole Neumann y Fabián Cubero. La ex pareja encara una guerra mediática por sus hijas Allegra, Indiana y Sienna. "Todo comenzó cuando Nicole viajó con sus tres hijas y sus amigas a Punta del Este para festejar su cumpleaños y Halloween", reveló Andrea Taboada en LAM. "Una noche, Nicole y las amigas querían divertirse y se fueron a bailar. Las niñas habrían quedado solas en la habitación del hotel", agregó la panelista.

En medio de la polémica, fue Mica Viciconte quien lanzó más leña al fuego: "Si yo viviese esa situación, no dejaría solas a mis hijas. Soy re cagona hasta con mi perra, que no la dejo durmiendo sola", opinó la novia del fubolista de Vélez en una nota con el ciclo de Ángel de Brito.

"Desde la otra parte, Nicole no está de acuerdo con que una amiga tuya vaya a buscar a las chicas a la escuela. ¿Lo van a cambiar?", le preguntó un notero de LAM. En ese momento, Mica no quiso seguir polemizando y señaló: "No sé de qué hablás puntualmente. Sé que en los colegios se firma una autorización. En caso de que eso hubiera pasado, ¿cuál sería la gravedad?", aseguró y luego quiso dejar de lado el tema. "No digo nada", finalizó.