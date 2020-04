Mica Viciconte y su respuesta picante a los dichos de Nicole Neumann en la tapa de CARAS

"Si no comiéramos animales, no habría pandemia", fue una de las declaraciones que Nicole Neumann le hizo a CARAS esta semana. Sin dudas, la tapa de la top y sus palabras dieron qué hablar y en medio del revuelo mediático que generaron sus dichos, Mica Viciconte dio su punto de vista con "palito" incluido para la modelo.

Consultada sobre cómo cree que se originó el coronavirus, Viciconte dijo en diálogo con Intrusos: "La verdad no estoy muy informada. Creo que todavía no está confirmado de dónde vino el coronavirus. Me parece que no es hora de juzgar a nadie, el que come o no comer (carne). Yo tengo amigas que son vegetarianas o veganas al 100%, no es que se van a comer un pescado, y las respeto".

"Yo la verdad es que no soy ni vegetariana ni vegana, como de todo. Y respeto al otro y también me gusta que me respeten lo que yo decido. Tampoco puedo hablar como médica o científica y decir que todo esto empezó porque una persona comió un murciélago en China porque no me corresponde y tampoco lo sé. Creo que lo están investigando y hay que darle tiempo al tiempo", agregó al respecto.

Por último, ka pareja de Fabián Cubero remarcó su postura: "Yo no soy una mina que juzgo al otro, lo respeto. Si ese es su pensamiento o es lo que dice con pruebas, genial. Me parece que en este momento, y no hablo por ella porque no me interesa y tampoco puede hablar, pero ahora hay que ser solidarios y ayudarnos entre nosotros, no culpar. Es momento de solucionarlo, de que la gente no siga muriendo, de ver cómo resolverlo. Me parece que hay cosas, para mí, más importantes en este momento que juzgar al otro".