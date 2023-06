Luego de conocerse que hay una causa judicial abierta de Indiana Cubero contra Nicole Neumann por "violencia física y psicología", según detalló Intrusos de América TV, la actual pareja de Fabián Cubero, Mica Viciconte, se refirió al tema y fue muy clara.

Cuando el periodista Gonzalo Vázquez le consultó a Mica Viciconte sobre la denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann, la panelista fue más que directa: “No tengo ni idea. No voy a hablar absolutamente nada”, y agregó: “Fabi se encarga de todo eso con los abogados y en la justicia, que creo que es el lugar donde se tienen hacer los temas, pero jamás opinaba nada de eso y menos si son cosas delicadas. No me interesa entrar en esa”.

Mica, Fabián e Indiana Cubero.

“Mi rol con Fabián es de pareja, de contención, de amor, que es el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá. No quiero ocupar. Yo tengo mi hijo, pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, (a las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero), son parte de mi familia y las cuido mucho, no tengo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”, afirmó Micaela Viciconte.

Mica se negó a contar sí Indiana seguía viviendo en su casa y menos a hablar de su estado emocional. “No tengo ni idea”, repitió.

Mica Viciconte.

La razón por la que Mica Viciconte no habla en detalle

“Está todo judicializado. Así que, por respeto y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar”, respondió Mica al móvil de Intrusos. Según se dejó ver, este no sería el momento para que ella entre en detalles que no le competen, más allá de ser la mamá del hermano de las hijas de Fabián Cubero.

“El tiempo acomoda las cosas y no es necesario a veces hablar o explicar las cosas. Creo que las cosas cuando son tan importantes y delicadas de la familia, se tiene que hablar muy adentro”, subrayó.

Fabián Cubero y sus hijos.

“La justicia en este país es muy lenta, muy lenta, pero tengo fe que las cosas se arreglen ahí, así que hay que esperar. No voy a dar ningún indicio ni nada porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, no me interesa y lo tienen que tratar las personas correspondientes, no yo”, afirmó Viciconte.

Mica Viciconte sobre el estado de ánimo de Fabián Cubero

“Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y no en lo que hacen los demás. Como familia estamos bien, criando a un chiquitito divino”, luego afirmó:

“Fabián está bien, está tranquilo. Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo porque si no, no aguantás. Si no hay amor… Y esto es un equipo y si el equipo no funciona correctamente, es muy difícil llevarla”, cerró Mica Viciconte ante el conflicto de Fabián Cubero, Indiana Cubero y Nicole Neumann.

S.A.