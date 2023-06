Mica Viciconte dio su palabra en Intrusos respecto a la guerra que hay entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por una nueva denuncia y su relación con las hijas que tienen en común Indiana, Allegra y Sienna.

El cronista le consultó por la dicha denuncia y la panelista dijo: “Hay un pedido de que no puede hablar ni nada, entonces yo respeto eso y no voy a decir absolutamente nada porque sino, nos metemos en un quilombo nosotros”, dijo Viciconte.

Además agregó: “Fabi se maneja con la justicia, con su abogada, pero él no puede hablar y tengo entendido que la otra parte tampoco”. Luego, agregó: “Entendamos que la justicia a veces es lenta y bueno, hay que esperar”.

Antes de finalizar, Mica Viciconte expresó muy sinceramente la importancia que le da respecto a toda la guerra que hay entre su pareja y la ex: “A mi no me cambia en nada. Estoy hace casi 7 años con Fabi, ya pasó un montón”, dando por cerrado el tema.

Los detalles de las causas Cubero- Neumann

Lejos de poder tener una solución, los ex no dejan de recurrir a la justicia cada vez que tienen una diferencia. En Intrusos, revelaron más detalles respecto a todas las causas que tienen Fabián Cubero y Nicole Neumann.

“El problema para mi, es que lo judicial sigue, tienen muchas causas” comenzó diciendo Maite Peñoñori, quien luego fue interrumpida por su colega Karina Iavicoli revelando que tienen 12 causas.

El exfutbolista cambió de abogado y hasta incluso se reveló que la pareja de Mica Viciconte, Fabián Cubero y su ex Nicole Neumann no solo tiene diferencias económicas, también hay batallas judiciales en los juzgados de familia.

