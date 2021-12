Cuando comenzaron su relación y en esas charlas que se tienen a corazón abierto Mica Viciconte (32) le confesó a Fabián Cubero (42) su deseo de ser madre. “Lo hablé ni bien lo conocí. Era algo que él sabía que quería. Y se lo pregunté porque como tenía tres nenas estaba en todo su derecho de no querer más hijos. Algo que estaba bien, pero por lo que quizá no me arriesgaba a que funcione o no. Su respuesta fue que no cerraba las puertas...habrá pensado ¨esta quiere un hijo ya¨ (risas) Yo hablaba a futuro”, cuenta la figura y participante de “MasterChef Celebrity 3”.

El tiempo pasó, la pareja se consolidó, y meses atrás, después de cuatro años y meadio de amor, Mica sintió que era el momento de buscar un hijo junto al exfutbolista. “Le plantee el tema y creo que le cayó mal la comida (vuelve a reír) Me dijo: ¨Bueno, busquemos el año que viene¨ y le contesté que no, que mejor este año. Porque, le aclaré, ¨no sé si es tan fácil¨. Yo nunca había buscado con otra pareja y no sabía si había algo que podía impedirlo. Empecé a ver médicos y a consultar, por ejemplo, el tema de las vacunas. Primero me dí la de la gripe y luego las dos para el Covid-19. Recién ahí y por recomendación médica empezamos. También me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, reconoce Mica. Con la idea de relajarse y alejarse de pensamientos negativos, Viciconte sacó unos pasajes a Cataratas.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

“¨Tengo tiempo y soy joven¨, pensaba. Le dije ¨Fabi, nos vamos este finde a Iguazú¨, un lugar que me gusta mucho y me transmite paz. Me olvidé de todo y finalmente ahí fue cuando quedé embarazada”, se sincera la futura mamá. “Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba. Recién al tercer mes exacto dejó de pasar”, admite Mica.

Cuando tuvo un atraso en su período, Viciconte volvió a hablar con su médico. Había que esperar un poco. “Tachaba los días como un preso”, dice con humor. “Le dije a Fabi que compre no uno, sino ¡dos pruebas de embarazo! una digital y otra común. Y mirá, al otro día me hago el digital y ¡falla!. Fui a trabajar a la radio (en su ciclo “Show Attack”, de lunes a viernes de 10 a 12:00 hs en FM Radio Top 104.9) y en una de las tandas comerciales fui al baño y lo hice de nuevo. No pensaba que fuera así, pero dio positivo ¨¿Cómo sigo con el programa ahora? me preguntaba. Fue la hora más larga de mi vida. Salí del trabajo y llamé a Fabi. No entendía nada. Pero la emoción más grande fue cuando supimos el sexo del bebé. Lo conocimos por un examen genético. Yo como primeriza quería saber todo”, detalla Mica.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

“Estábamos juntos en una reunión cuando me llega un mensaje con el resultado de este estudio, que se hace con una extracción de sangre de la mamá y tarda 14 días, que también se me hicieron eternos. Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene. No aguanté la ansiedad y escuché el mensaje ahí mismo. Él no sabía que me había escrito mi obstetra. ¨Los estudios no dieron bien¨, me dice el médico. ¨Dieron... ¡recontra bien!¨. Casi me agarra un paro cardíaco. ¨Quedate tranquila que está todo perfecto. Es un nene”, me aclara. Otra vez aguantando, pero ya era la mujer más feliz. Salimos de la reunión y subimos al auto. Le dije que tenía que ponerle un audio del médico. Le agarra el mismo susto que a mí, pero cuando escucha que es varón, juro, nunca lo ví así a Fabi. Llorando a más no poder. ¨Vamos, no lo puedo creer, es un nene¨, me dice. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él”, afirma con otra sonrisa Viciconte, quien llamará Luca a su primer hijo y asegura haber encontrado gran contención y, más en tiempos de pandemia, en su obstetra Rubén Lipowicz.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

“El tema del nombre lo resolvimos en diez minutos. Si bien yo quería una nena, no tenía definido un nombre. Pero siempre me gustó Luca para varón. Además, creo que va muy bien con el apellido Cubero. Le propuse el nombre a Fabián y también le consulté si quería ponerle un segundo nombre o cambiar ese inclusive. ¨Me encanta Luca. Vamos con ese¨, me dijo. No fue difícil. Quería un nombre simple, uno no muy enroscado”, explica Mica.

El embarazo vino con todo tipo de cambios. “Es un poco movilizante al principio si una está acostumbrada a verse, físicamente, de la misma manera durante 32 años. Las lolas crecieron y creo que Fabián está contento por ese motivo. No tenía nada, porque no estoy ni operada. Estoy como ancha y, bueno, de la panza ni hablar. En la parte emocional sí, es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”, se sincera entre risas.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

“Estamos muy contentos. Siempre tuvimos como proyecto buscar un hijo. Creíamos que era el momento indicado y por suerte llegó bastante rápido y en el momento más importante de la pareja”, confiesa Fabián, papá de Indiana (13), Allegra (10) y Sienna (7). “Estamos consolidados y también muy ansiosos con la llegada de Luca. Yo con las nenas estoy súper embobado. Mis hijas son increíbles y con ellas tengo una relación extraordinaria, las adoro, pero también fue lindo saber que venía el varoncito. Creo que este bebé llega para afianzar aún más la familia y fortalecer la pareja. Es un momento lindo de la vida, después de cinco años de amor. Siempre fui muy presente como papá, con la rutina del baño y muy pendiente de atenderlas. No necesito dormir mucho tiempo (ríe) Así va a ser con Luca. A Mica la veo como una madraza tremenda, excelente y muy protectora”, agrega el futuro papá.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

Después de esperar a que todos los controles médicos dieran bien, la pareja organizó un encuentro con sus familias en Mar del Plata, de donde son oriundos ambos, con la excusa de grabar un video para el partido despedida de Cubero en Vélez Sársfield. Pero ahí lo que en realidad hicieron fue contarles que serían padres, mostrándole la ecografía de Luca que guardaron en varios sobres. “Nadie se lo imaginó. Yo venía mintiendo y decía que no tomaba alcohol por un problema en la espalda. Todos terminaron muy emocionados, llorando, como mi hermana y la de Fabi. Las nenas de Fabi no lo podían creer. Están chochas. Hoy vienen y me tocan la panza, quieren sentir al bebé y me preguntan cómo estamos. Lo transitamos con mucha felicidad”, aclara Mica, quien cumple años el 3 de mayo y tiene fecha de parto para el 7 de ese mismo mes. “Me gusta la idea de que sea de mi mismo signo, Tauro. No siento interés por los signos, pere gusta mi personalidad, no voy a mentir”, reconoce, divertida.

—¿Siente que este bebé vino a unir a la familia?

—La familia está unida. La realidad es esa. Pero creo que siempre un bebé viene a dar paz, tranquilidad y amor. Y si eso se transmite en la casa en la que vivimos también se lo llevamos a los chicos. Yo me crié en un ambiente con una familia muy compañera, que se escucha, y me concentro en que sea así.

—¿La llegada de este hijo reavivó a la pareja?

—Me parece que el hombre no lo vive de la misma manera que la mujer. Para mí es muy loco formar un cuerpo, un corazón que late dentro mío. El hombre, y es opinión muy personal, cae cuando ciento por ciento tiene el bebé en brazos. Es un proceso más tranquilo. Y nuestro amor sigue igual.. La parte sexual también, aunque a veces me da cosa. Uno dice ¨pero está ahí¨, pero está todo controlado. Somos personas bastante activas en ese sentido y nos gusta y disfrutamos de ese momento. En mí el deseo sigue siendo el mismo. El otro día lo desperté a Fabi a las dos de mañana (risas) Fue como ¨vení un ratito¨ Me pasa eso. No nos cambió. Sigue todo bien y eso es importante, aunque los tres primeros meses sí, fue distinto.

—Era mucho el malestar...

—Pero después retomamos y volvió Mica. Claro que cuando la panza crece se van acabando las posiciones. Pero bueno, no es imposible. Creo que es un trabajo que no se tiene que perder. De alguna manera tenés que buscarlo. Yo sigo usando ropa para algún momento especial y super linda...no es que digo bueno, como estoy embarazada me pongo una bombacha de algodón y listo, no. Siempre busco alimentar la pasión, es re importante. La rutina mata. Pero si vos lo sorprendés de alguna manera...está bueno.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

—¿Y nota diferente a Fabián en el trato, está por ejemplo, más protector al verla embarazada?

—No, ¡Está igual! (carcajada) Pero, no, tengo que decir que él siempre fue una persona muy atenta. Es súper caballero. A veces le digo: ¨Me podés agarrar algo a ver si me caigo¨. Imaginate que vive con tres nenas más. Él es muy atento con sus hijas, también con las perras, a veces la saluda antes que a mí. Si necesito algo, lo busca. Hace poco llegamos de un evento, también a las dos de la mañana, y me preparó frutillas con crema, que sabe que me gustan. Y después fue compensado. Me salió bien la estrategia.

—¿Hay planes de boda?

—No hay planes de casamiento. Nunca deseamos casarnos y no es algo, por lo menos para mí, necesario. Tampoco algo con lo que sueño.

—El entrenamiento físico siempre fue parte de su vida. ¿Cómo lo manejó durante este tiempo?

—Los tres primeros meses no entrené, pero después lo necesitaba. Para mí el deporte es salud siempre, toda mi vida fue así. Así que retomé, aunque no es el mismo por supuesto. Mi médico me indicó cuáles son las cosas que no puedo hacer. No puedo, por ejemplo, pasar de 140 pulsaciones, o hacer ejercicios que tengan presión con el abdomen, nada de impacto. Para mí fue todo nuevo. Llamé a una profe, Marce Oporto, que la tiene atada. Ella me da la clase a mi sola y es específicamente para embarazadas. Creo que entrenar hace que no sientas tan pesada la panza. Está bueno porque te fortalece y prepara para la hora del parto. También agregué un tercer día pero de yoga, que no es mi estilo porque, por ejemplo, hasta pregunté si podía hacer boxeo o pegarle a la bolsa que tengo en casa. Me dijeron ¨Ni se te ocurra¨ (ríe) Y bueno, seguiré haciendo yoga. A nivel alimentación, siempre comí sano, aunque también tengo mis permitidos. Sigo controlándome con mi nutricionista, Romina Salerno, pero incorporé más nutrientes. Por ahora engordé cuatro kilos y vamos bien con cinco meses.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron de la llegada de su primer hijo: "La familia está unida"

—¿Cómo vive su participación actual en MasterChef Celebrity?

—Es una experiencia divina y con un programa muy familiero. Me encuentra en un lugar que está bueno, muy maricona pero no importa. Fue una buena elección. Hoy estoy feliz.

Producción: Sol Miranda