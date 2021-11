Como todos los miembros de la familia, Mica y Cande Tinelli suelen compartir en redes sociales su día a día, viajes, fiestas, campañas y celebraciones. Luego de la recuperación de Soledad Aquino, las hermanas sorprendieron nuevamente a sus seguidores, al despedir a un amigo muy cercano a la familia, tras su muerte.

Mica y Cande Tinelli destrozadas por la muerte inesperada de un amigo muy cercano

A pocos días de perder a su caballo Karat, y sin hacer alusión a los comentarios que hace la prensa respecto a su vida privada, Cande Tinelli hizo una dolorosa publicación en su cuenta personal de Instagram.

"Espero que estés en paz. No logro caer que te fuiste, que ya esos momentos de risas a carcajadas no van a estar. Espero que estés volando alto. Al fin y al cabo, este mundo está bastante podrido para gente tan buena como vos. Te amo, te tengo presente acá conmigo" escribió en su historia de Instagram la cantante junto a una foto de la persona en cuestión.

"La gente buena a veces parte muy pronto y eso es algo que creo nunca voy a poder entender de esta vida...descansá en paz Juan, te lo merecés. Te amamos" escribió en su historia de Instagram la dueña de Ginebra, junto a una foto de la misma persona sonriendo.

Aunque el conductor de La Academia no realizó ninguna publicación al respecto, el clan Tinelli debe afrontar un profundo dolor tras la pérdida de este amigo cercano. Este año, Marcelo Tinelli y sus hijos debieron afrontar el doloroso episodio que transitó Soledad Aquino, al realizarse un trasplante de hígado.

Cande Tinelli mostró su nuevo rostro tras someterse a una cirugía estética:

Cande Tinelli compartió un video en sus redes sociales donde reveló que se operó la nariz. La hija de Marcelo Tinelli fue clara ante sus 4.3 millones de seguidores.

"Me da recontra paja hacerme la que no me operé, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética", comenzó diciendo.

Luego, dejó en claro que no le importa el qué dirán: "No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero", comentó sobre las gasas que tiene en la nariz.

