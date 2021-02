Micaela Viciconte mostró cómo le quedó la cara tras sacarse una muela

Hace unos días Mica Viciconte tuvo que pasar por el dentista para que le realicen la extracción de una muela y quedó con la cara bastante hinchada, por eso, en el móvil con "Los Angeles de la Mañana" cubrió su rostro con un barbijo, no sólo por los protocolos del Coronavirus sino para que no se note cómo estaba, pero al final de la nota, Angel de Brito le preguntó si podía mostrar su rostro y allí ella lo descubrió y se la notó afectada.

Durante la nota hablaron de todos los temas, sobre por qué se había bajado de "Intrusos en el Espectáculo", programa de América que la había convocado para que esté en el panel y ella confirmó que seguirá en el ciclo de Pampita por Net Tv. también en el programa "Bienvenidos a Bordo" y con su programa de radio.

Además confirmó que aún no están buscando ser padres con Fabián Cubero: "Cuando yo lo conocí le dije que un futuro quería ser madre porque él ya es padre de tres nenas, lo quería dejar en claro porque no quería perder 5 años de mi vida para que después me digan que no, pero el accedió y me entendió y cuando tenga que ser será, por ahora sigo tomando pastillas (anticonceptivas)", contó y posteriormente se animó a mostrar su rostro.

Mirá cómo quedó la cara de Mica...

El apasionado mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte de vacaciones en Mar del Plata

Viven enamorados y no lo ocultan ni un segundo. Todo lo contrario, Fabián Cubero y Mica Viciconte no sólo manifiestan su amor a cada rato sino que también lo hacen publico mediante sus cuentas en las redes sociales en con millones de seguidores. Luego de contarle a CARAS en exclusiva desde México, donde estuvieron de vacaciones que querían tener un hijo, ahora la pareja viajó a Mar del Plata para encontrarse con la ciudad natal de ambos y él le dedicó un apasionado mensaje que tiene mucho que ver con el balneario argentino.

Con una foto de los dos luciendo sus increíbles figuras en la arena de un día soñado en "La Feliz" el le escribió: "MDQ. Nuestra tan linda ciudad... Cómo no te conocí antes, estando tan cerca @micaviciconte" haciendo referencia a que ambos nacieron en la misma localidad y tienen familia allí. Ella por supuesto respondió a la publicación con una lluvia de emojis de corazones.

La pareja viajó por tan sólo unos días para justamente visitar a sus familias, los padres de ambos viven en Mar del Plata y sus hermanos y sobrinos también.