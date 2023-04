Millie Bobby Brown compartió la noticia de su compromiso con Jacob Bongiovi en su cuenta de Instagram con una romántica foto en blanco y negro, en la que se puede ver un anillo y a la pareja muy sonrientes y abrazados en la playa. Los enamorados están hace 3 años juntos y el dato peculiar es que él es hijo del icónico cantante Bon Jovi.

La pareja ha sido una de las más aclamadas por la generación Z, Millie Bobby Brown tiene 19 años y Jake Bon Jovi, cumplirá 21 años el próximo mes de mayo. A pesar de llevar una relación bastante bajo perfil, en múltiples ocasiones fueron vistos cantando juntos, de vacaciones, en la alfombra roja, en recitales y compartiendo momentos románticos, demostrando así, los enamorados que están uno del otro.

Desde sus redes, la actriz subió el posteo acompañado por una frase: ''Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos''. Confirmando que no es un rumor, si no qué, dará el ''si quiero'' muy pronto en el altar con el amor de su vida.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Cabe recordar, que la joven actriz británica ganó fama mundial por interpretar el personaje de ‘’Eleven’’ en Stranger Things por Netflix, formó partes de grandes producciones que terminaron en un éxito inminente, tales como Enola Holmes y Godzilla vs. Kong, llevándola a catalogarse como una de las jóvenes promesas del mundo de la actuación.

La pareja durante la última Navidad

Cómo se conocieron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La actriz y el hijo de Bon Jovi, se conocieron por amigos en común en 2021 y el amor a primera vista fue instantáneo, aunque al principio fueron amigos, su relación fue evolucionando y cuando se dieron cuenta, estaban perdidamente enamorados. Fue tan serio el noviazgo que incluso pasaron juntos las últimas Festividades Navideñas en la casa de Millie.

Millie y Jake en un recital

La pareja comparte profesión, pero ella cuenta con un mayor reconociendo y trayectoria en varios proyectos en la plataforma de Netflix.

D.M.S