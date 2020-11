Mirá cómo reaccionó Karina La Princesita tras la polémica fiesta del Polaco

Karina La Princesita habló del festejo que realizaron El Polaco y Barby Silenzi después de haber vencido al Coronavirus. La mamá de Sol fue contundente al respecto y decidió mantenerse al margen del asunto que envuelve al su expareja.

"Me enteré un día después a la madrugada porque leo las redes. No me meto. Desde el momento en que mi hija no está ahí yo no tengo nada que opinar, ni acotar, ni nada”, expresó la cantante de 34 años a Implacables.

Luego, la jurado del Cantando 2020 continuó: "No me meto, yo no lo hago pero cada uno es libre y responsable de hacer lo que le parezca".

Finalmente, la artista argentina hizo hincapié en las posibles formas de contagio: "Me parece que hay falta de información. Son todas suposiciones. A ver, hay mucha gente que no genera anticuerpos y se vuelve a contagiar".

Cabe recordar que hace una semana atrás, el cantante de 33 años fue muy criticado por haber organizado una reunión en su casa junto a su actual pareja. En la misma se los pudo ver sin barbijo y sin mantener la distancia social recomendada para frenar el contagio de COVID-19.