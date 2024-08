Fabiola Yañez decidió romper el silencio tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género. En los últimos días, estos nombres han estado en tendencia y en la agenda de todos los medios de comunicación, debido a la aparición de chats, videos y fotos que los involucran directamente. La ex Primera Dama de la Nación habló con "Infobae" sobre la situación actual y la demanda que presentó contra el ex presidente por “violencia física y mental”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

En la entrevista, la periodista explicó qué la llevó a presentar la denuncia contra su ex pareja y la verdad detrás de las fotografías que circulan, en las que aparece golpeada, presuntamente por el ex mandatario argentino. Durante la conversación, la ex Primera Dama aclaró que no vive una vida de lujos como se dice; en realidad, es su madre, Miriam Yañez Verdugo, quien la apoya y la ayuda con la crianza de Francisco, su hijo con Alberto Fernández.

Miriam Yañez Verdugo es la madre de Fabiola Yañez y su sostén en este difícil momento

Fabiola Yañez nació en 1981 en Villa Regina, Río Negro, cuando su madre tenía 15 años. Según Noticias, Miriam Yañez Verdugo vivía en un barrio humilde llamado Villa Antártida, donde sus padres se habían asentado tras emigrar de Chile. Miriam comenzó a trabajar en la fábrica de Julio Salvarredi, un ingeniero de Mendoza dedicado a la industrialización de frutas y la elaboración de dulces. Fue allí donde conoció a Julio Salvarredi Jr., el hijo menor del ingeniero, que en ese momento tenía 16 años. Su relación fue un amor a primera vista, y comenzaron a salir.

Fabiola Yañez

Miriam, junto con su madre Violeta, asumió toda la crianza de la pequeña Fabiola, ya que el padre no la reconoció. Más tarde, Yañez Verdugo conoció a Jorge Miranda, con quien se mudó a Misiones para comenzar una nueva etapa en su vida. De ese matrimonio nacieron dos hijas más: Tamara y Mía. Además, Julio Salvarredi también tuvo una hija llamada Guadalupe, quien más tarde la ex Primera Dama conoció al llegar de sorpresa para conocer a su padre, con quien hoy en día llevan una relación, pero no muy estrecha.

En la actualidad, Fabiola Yañez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, viviendo en España y enfrentando una causa contra Alberto Fernández, además de la controversia que ha surgido en los últimos días que involucra infidelidades y muchas polémicas. La ex Primera Dama destacó el apoyo incondicional de su madre, Miriam Yañez Verdugo, quien la está ayudando y sosteniendo en este complicado momento.

