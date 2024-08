Fabiola Yañez rompió el silencio y habló tras la denuncia a Alberto Fernández. La ex Primera Dama contó cómo está viviendo la situación luego de que salieran a la luz fotos y videos que comprometen al expresidente en la causa.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Hace unos días, la periodista denunció a su ex pareja mediante una videoconferencia frente al juez Julián Ercolini, ya que todavía se encuentra en España. La denuncia surgió a partir de otra causa, ya que la justicia encontró supuestos archivos que documentan violencia por parte del expresidente hacia su entonces pareja. Tras este hallazgo, la ex Primera Dama decidió acusarlo de “violencia física y mental”.

La periodista habló con INFOBAE en donde aclaró varias de las cuestiones que fueron circulando desde que se dio a conocer la denuncia al exmandatario.

Qué dijo Fabiola Yañez sobre el polémico video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

La periodista también se refirió al polémico video que circuló recientemente, en el que se ve a la hija de Roberto Pettinato y al ex mandatario en el despacho de la Casa Rosada, brindando con cerveza. "Los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco", explicó la periodista.

Fabiola Yañez no mencionó otros nombres de las personas que también aparecen en algunos videos encontrados en el celular. Aclaró que Tamara Pettinato no es la única famosa que se encontró con Alberto Fernández.