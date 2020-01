Mirtha Legrand estalló contra Antonio Gasalla por hacer una broma con su hermana, Goldie

Se conocen desde hace décadas, han compartido canal, pasillos, pisos, almuerzos y mil anécdotas pero estos no son buenos tiempos para Mirtha Legrand y Antonio Gasalla. Ambos se encuentran en Mar del Plata pero la diva de los almuerzos no puede ni ver al capo cómico quien en una función de uno de sus espectáculos hizo una broma relacionada a la "Chiqui" y a su gemela Goldie y al enterarse de esto, la conductora le habría hecho la cruz. ¿El fin de una amistad?

"Mirtha está impecable porque le absorbe el plasma a Goldie", habría dicho Gasalla en plena función y provocando la risa de toda la platea. Por ese entonces ella aún no había llegado la ciudad feliz dónde ahora se encuentra alojada en el Hotel Costa Galana, donde tiene su suite, y a donde viajó para ver las obras de teatro y descansar unos días.

El cronista de "Intrusos en el Espectáculo" interceptó a la diva a la salida de una obra y le contó lo que había dicho Gasalla y si bien primero Mirtha no se mostró ofendida luego dejó salir su furia: "¡Si me dolió, me molestó! Fue una humorada estúpida y hay que tenerle respeto a la gente. Era amigo mio, ahora no sé...", cerró ella muy ofuscada.