Mirtha Legrand permanecerá internada en una habitación común: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa bajo supervisión médica en el Sanatorio Mater Dei, donde en las últimas horas se difundió una nueva actualización sobre su evolución. Aunque el proceso sigue desarrollándose de manera gradual, la información oficial permitió conocer algunos detalles sobre esta etapa, mientras se mantiene la expectativa por las próximas novedades. Además, el reciente comunicado aportó precisiones sobre cómo se encuentra transitando estos días, a dos semanas de haber sido ingresada por un cuadro respiratorio.

Se conoció un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand continúa siendo monitoreada de cerca mientras permanece alojada en el Sanatorio Mater Dei. En las últimas horas, la institución difundió una nueva actualización médica que brindó precisiones sobre el momento que atraviesa la conductora y sobre el esquema de cuidados que mantiene desde su ingreso. El comunicado también permitió conocer cómo continuarán sus cuidados los próximos días.

Mirtha Legrand

Según la información oficial, la presentadora sigue bajo atención del equipo médico y permanece en una habitación común dentro del centro de salud. El seguimiento contempla distintos controles destinados a acompañar su recuperación y evaluar de manera permanente su evolución. Además, la institución detalló que la artista se encuentra siendo acompañada por su entorno más cercano.

El nuevo comunicado emitido por el Sanatorio Mater Dei expresó: "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La información difundida por la institución detalló además las áreas que intervienen actualmente en el seguimiento de la actriz. De acuerdo con el parte, el acompañamiento incluye controles clínicos, asistencia kinésica y supervisión nutricional. Estas especialidades forman parte del esquema dispuesto para esta etapa y permiten a los profesionales monitorear distintos aspectos de su estado de salud.

Qué se sabe sobre la recuperación de Mirtha Legrand y los próximos informes médicos

Durante los últimos días, los reportes emitidos por el Sanatorio Mater Dei mostraron una evolución sostenida de la conductora. En las comunicaciones previas, los profesionales habían informado que Mirtha Legrand respondía favorablemente a los tratamientos y controles indicados. Esa información fue complementada ahora con nuevos detalles sobre la fase actual de su recuperación.

Mirtha Legrand

La permanencia en una habitación común forma parte de la situación informada oficialmente por el centro médico. En paralelo, el equipo de especialistas continúa realizando evaluaciones periódicas para determinar cómo avanza el proceso. Por el momento, no trascendieron modificaciones respecto del plan de seguimiento. Cabe destacar que la Diva de los almuerzos ingresó el 18 de septiembre por un “cuadro compatible con neumopatía” y desde entonces se encuentra ingresada en el sanatorio.

El último comunicado también confirmó cuándo volverán a difundirse novedades sobre su estado de salud. Según precisó la institución, en caso de no registrarse cambios, el próximo parte médico será emitido el lunes. Mientras continúa bajo observación médica, la información difundida por el Sanatorio Mater Dei indica que Mirtha Legrand permanece en proceso de recuperación y con seguimiento de distintas especialidades.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa bajo seguimiento médico en el Sanatorio Mater Dei mientras avanza esta etapa de recuperación. La información oficial difundida en las últimas horas confirmó que permanece con controles y que las próximas novedades serán comunicadas a través de un nuevo informe previsto por la institución, en función de la evolución que registre en los próximos días.

VDV