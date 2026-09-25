La salud de Mirtha Legrand: cómo se encuentra la conductora a una semana de su internación

La salud de Mirtha Legrand , mantiene atento al mundo del espectáculo y a sus seguidores, tras confirmarse su reingreso al Sanatorio Mater Dei. La Chiqui debió ser hospitalizada nuevamente el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta por un severo cuadro de bronquitis. Como es habitual ante figuras de su magnitud, las autoridades institucionales decidieron centralizar la información a través de comunicados formales para evitar especulaciones. Precisamente, este viernes 25 de septiembre se emitió un nuevo informe oficial detallando la evolución clínica y los pasos a seguir en su recuperación.

Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand

La evolución de la salud de Mirtha Legrand concentró la atención pública durante las últimas semanas debido a sucesivas complicaciones. El complejo escenario comenzó el lunes 7 de septiembre, cuando la Chiqui ingresó por primera vez al Sanatorio Mater Dei tras arrastrar un persistente malestar corporal. En aquella oportunidad, las autoridades emitieron un informe especificando que la diva presentaba un "cuadro respiratorio bronquial" derivado de un fuerte proceso gripal previo. Tras permanecer 7 días en observación y responder de manera óptima al tratamiento, la presentadora recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre por la noche con la indicación de continuar el reposo en su domicilio.

La tranquilidad hogareña duró muy poco tiempo, ya que a penas 5 días más tarde, el viernes 18 de septiembre por la tarde, sufrió una marcada recaída respiratoria que motivó su inmediato reingreso hospitalario a través del servicio de guardia. El nuevo examen clínico determinó que la afección se había agudizado considerablemente. El parte médico institucional difundido esa misma jornada detalló que la internación actual se produjo por "presentar un cuadro compatible con neumopatía". Desde entonces, la diva quedó alojada bajo estrictos controles médicos, mientras que su nieta, Juana Viale, está al frente de la Mesaza. En cada ocasión, desde la institución envían un nuevo parte, emitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Mirtha Legrand

El último parte médico de Mirtha Legrand

El nuevo informe oficial emitido por las autoridades del Sanatorio Mater Dei, este viernes 25 de septiembre de 2026, trajo una profunda tranquilidad sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. El documento, firmado digitalmente por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, certifica una notable recuperación en el cuadro clínico de la conductora de 99 años. "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología", confirma el documento, mientras explica que la afección pulmonar cedió de manera sumamente favorable.

A pesar de este optimista escenario corporal y del buen ánimo que presenta la paciente, el equipo de profesionales determinaron actuar con la máxima cautela. De este modo, la institución notificó de manera taxativa la continuidad de su hospitalización preventiva. A través de la misma gacetilla, el entorno íntimo y las autoridades aprovecharon el espacio para manifestar su gratitud colectiva frente al acompañamiento mediático: "Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", cerraron el parte médico.

El último parte médico de Mirtha Legrand

El excelente progreso registrado en este último parte médico de Mirtha Legrand consolida un panorama sumamente optimista para su salud. El estricto seguimiento del Sanatorio Mater Dei busca garantizar una óptima mejoría que le permita regresar plenamente a su hogar, marcando un camino seguro hacia el esperado retorno de la diva a la televisión.

A.E