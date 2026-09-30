Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada tras un cuadro de neumonía

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras atraviesa su recuperación por un cuadro de neumopatía. En medio de estos días alejados de la televisión, Juana Viale volvió a hablar públicamente sobre la salud de su abuela y llevó tranquilidad al contar cómo se encuentra.

Durante las últimas semanas, la actriz quedó al frente de los programas de su abuela, mientras Mirtha permanece bajo seguimiento médico. En ese contexto, volvió a referirse a su evolución y contó cómo transita estos días de recuperación.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale habló sobre Mirtha Legrand durante su visita a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en la pantalla de eltrece. Durante la entrevista, el estado de salud de la histórica conductora fue uno de los temas de la conversación. Consultada por su abuela, la actriz aseguró que se encuentra bien y continúa mostrando avances, aunque remarcó que la recuperación tiene sus propios tiempos. “Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”, expresó.

Juana Viale dijo que Mirtha Legrand continúa mostrando avances

Además, contó que permanece activa durante la internación y continúa pendiente de lo que ocurre en televisión. Según relató, sigue sus propios programas, mira los noticieros y se mantiene informada sobre la actualidad. Viale también destacó que su abuela está muy atenta y activa, aunque aclaró que la recuperación avanza de manera gradual. “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto”, resumió antes de enviarle un saludo frente a cámara.

Durante su paso por el ciclo, la actriz también recordó la primera vez que tuvo que reemplazar a Mirtha en televisión, cuando la conductora sufrió una fractura de tibia y peroné. En ese momento, Juana se encontraba viviendo en Chile y fue ella misma quien se ofreció para ponerse al frente del programa. Según relató, al día siguiente comenzó a dudar de la decisión y llamó a su hermano, Nacho Viale, para decirle que no podía hacerlo. Sin embargo, para entonces las promociones ya habían sido enviadas y terminó asumiendo la conducción.

Aquella experiencia marcó uno de sus primeros pasos al frente del histórico ciclo familiar. Con el paso de los años, Juana construyó su propio lugar en televisión y actualmente combina la conducción de Almorzando con Juana con los reemplazos que realiza cuando su abuela no puede estar al frente de su programa.

Durante la entrevista con Pergolini, la actriz recordó esa dinámica con humor y explicó que su familia participa activamente de las decisiones relacionadas con los ciclos televisivos. También destacó el rol de su padre como mediador cuando surgen diferencias o deben resolver alguna situación dentro del grupo. La anécdota mostró además cómo fue cambiando el vínculo de Viale con la conducción. Lo que inicialmente surgió como una respuesta ante una situación inesperada terminó convirtiéndose, con los años, en una parte importante de su carrera profesional.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa internada mientras Juana Viale mantiene informada a la audiencia sobre su evolución. La histórica conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa bajo control médico por un cuadro de neumopatía. El último parte médico difundido el 28 de septiembre informó que continúa evolucionando favorablemente y ya finalizó el tratamiento antibiótico indicado por los profesionales. El comunicado también señaló que permanece acompañada por su familia y agradece las muestras de cariño recibidas durante estos días. Además, anticipó que, de no producirse cambios, este miércoles se conocería una nueva actualización sobre su estado.

Mirtha Legrand se encuentra mejor del cuadro de neumopatía

En un parte anterior, el centro médico había informado que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado la actividad física junto al equipo de kinesiología, aunque permanecería internada hasta completar su recuperación. Mientras avanza la recuperación, la histórica conductora permanece alejada de la pantalla y su nieta sigue al frente de sus compromisos televisivos, además de ocupar temporalmente el lugar de su abuela en los programas. Juana Viale volvió así a referirse a la salud de Mirtha Legrand, quien continúa bajo seguimiento médico y en observación.