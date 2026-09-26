Juana Viale rompió el silencio y reveló detalles de la salud de Mirtha Legrand: “Me ve y me dice las cosas que sí, las cosas que no”

Juana Viale volvió a quedar al frente de La noche de Mirtha (eltrece) en un momento particular para su familia. Durante las últimas semanas, la actriz tuvo que alternar la conducción de su propio programa con la histórica mesa de los sábados, mientras Mirtha Legrand permanece alejada temporalmente de la televisión. No es una situación completamente nueva para la nieta de la diva, que en otras oportunidades ya asumió la responsabilidad de mantener al aire el ciclo.

Esa experiencia previa le permitió ocupar nuevamente la cabecera sin alterar la esencia del programa que su abuela conduce desde hace décadas. Más allá de la televisión, estos días también estuvieron atravesados por el acompañamiento familiar y las visitas al Sanatorio Mater Dei, donde la conductora de 99 años continúa su recuperación. Después de una de las jornadas de grabación, Juana incluso fue registrada ingresando al centro médico para verla personalmente.

El vínculo entre Juana Viale y Mirtha Legrand durante su recuperación

Juana Viale y Mirtha Legrand mantienen un contacto cercano mientras la histórica presentadora permanece internada. La actriz fue una de las encargadas de llevar tranquilidad desde la pantalla chica durante las últimas emisiones y evitó convertir cada programa en un informe permanente sobre su estado de salud. Mientras tanto, continuó cumpliendo con las grabaciones de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, además de acompañar a su abuela fuera de cámara.

Juana Viale fue una de las encargadas de llevar tranquilidad desde la pantalla durante las últimas emisiones

La ausencia de Mirtha tampoco modificó la dinámica general de la mesa. Juana volvió a recibir a los invitados, realizar las entrevistas y sostener el formato que conoce desde hace años. Sin embargo, detrás de cámaras existe un intercambio constante entre ambas. La conductora sigue recibiendo la mirada de su abuela sobre su desempeño, un detalle que terminó revelando al comenzar la emisión de este sábado y que expuso cuánto continúa involucrada la diva con el ciclo.

Fue entonces cuando dio la actualización más concreta sobre su presente. Primero aseguró que Mirtha está evolucionando favorablemente y luego contó que sigue cada emisión con atención. “Me ve y me dice las cosas que sí, las cosas que no”, reveló entre risas, antes de bromear con que debía moverse con cuidado frente a la mirada exigente de su abuela. La frase mostró que, aún lejos del estudio, continúa pendiente de cada detalle de su programa.

Cómo sigue Mirtha Legrand y cuándo podría volver a la televisión

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras completa su recuperación, aunque el último comunicado oficial llevó tranquilidad sobre su evolución. El parte difundido este viernes 25 de septiembre indicó que se encuentra muy bien respecto del cuadro respiratorio que motivó la internación y que aumentó su actividad física con el acompañamiento de kinesiólogos. La institución informó que permanecerá bajo cuidados hasta estar en condiciones de retomar sus actividades cotidianas.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras completa su recuperación

Por ese motivo, todavía no existe una fecha anunciada para su regreso a La noche de Mirtha. La decisión de la producción es que Juana continúe al frente de las emisiones mientras su abuela termina de recuperarse, sin apurar su vuelta a la televisión. Este sábado volvió a conducir la mesa de eltrece y el domingo también quedó a cargo de su habitual Almorzando con Juana, manteniendo así la programación prevista durante la ausencia temporal de la diva.

Mientras espera el momento de regresar a los estudios, Mirtha Legrand continúa vinculada con su programa de una manera muy propia: mirando, siguiendo cada detalle y haciendo observaciones a quien hoy ocupa su silla. Juana Viale dejó en claro que su abuela sigue involucrada con el ciclo de entrevistas y que, aun desde el sanatorio, conserva la costumbre de hacerle saber qué aspectos le gustan y cuáles cambiaría. Una presencia a distancia que mantiene intacta la dinámica profesional y familiar que ambas construyeron frente a las cámaras.