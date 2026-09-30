Mirtha Legrand continuará internada: Qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico desde hace varios días. Mientras su cuadro sigue generando atención, este miércoles se conoció una nueva actualización oficial sobre el proceso que atraviesa.

Desde su ingreso, la conductora fue pasando por distintas etapas del tratamiento y cada comunicado aportó nuevos detalles sobre su recuperación. Ahora, la institución volvió a informar cómo transita este momento y qué se prevé para los próximos días.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El informe difundido este miércoles llevó tranquilidad respecto del estado de la histórica figura de la televisión argentina. Según comunicaron los profesionales, Mirtha Legrand “se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”. La actualización también precisó que la diva permanece en una habitación común y acompañada por su familia, mientras continúa bajo control profesional. El documento fue firmado por Enrique Echagüe, director médico de la institución.

De esta manera, el reporte confirmó un nuevo avance en el proceso que atraviesa la presentadora, que sigue hospitalizada mientras los médicos continúan supervisando su recuperación. Por el momento, no se informó una fecha concreta para el alta. Además, el centro asistencial anticipó que, si no se producen modificaciones relevantes en su cuadro, la próxima actualización será difundida el viernes. Hasta entonces, permanecerá acompañada por sus familiares y bajo los controles correspondientes.

El nuevo comunicado oficial sobre la salud de Mirtha Legrand (Sanatorio Mater Dei)

Cómo fue evolucionando la salud de Mirtha Legrand

La actual internación comenzó el 18 de septiembre, cuando Mirtha Legrand volvió a ingresar por un cuadro compatible con una neumopatía. Desde entonces, los distintos reportes oficiales fueron registrando avances en su recuperación, aunque los profesionales decidieron mantenerla hospitalizada. Una semana después de su ingreso, la clínica comunicó que la conductora se encontraba “muy bien” de su cuadro respiratorio y que había incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología. En aquel momento, la indicación fue que continuara en observación hasta encontrarse en condiciones de retomar sus actividades habituales.

El siguiente avance se conoció el 28 de septiembre. Ese día se informó que la figura televisiva había finalizado el tratamiento antibiótico. También se indicó que permanecía acompañada por su familia durante la internación. Ese antecedente resulta relevante frente al informe difundido ahora porque permite reconstruir cómo se fue modificando su cuadro con el paso de los días. Primero se registró una mayor actividad física, luego terminó la medicación antibiótica y finalmente los profesionales comunicaron una franca mejoría de la neumopatía que había motivado su ingreso.

El equipo médico de la diva no confirmó cuándo podrá regresar a su casa

A pesar de esos avances, el equipo médico mantiene una postura prudente y, hasta el momento, no confirmó cuándo podrá regresar a su casa. La decisión dependerá de cómo continúe durante los próximos días y de las indicaciones de los profesionales que siguen su caso.

Mirtha Legrand continúa acompañada por su familia

Durante estos días, la histórica conductora estuvo acompañada por sus seres queridos, un dato que también apareció en los comunicados difundidos durante su permanencia en el centro de salud. En actualizaciones anteriores, además, se transmitió su agradecimiento por las muestras de cariño y el respeto recibido.

Mirtha Legrand continúa internada mientras atraviesa una evolución favorable de la neumopatía que motivó su hospitalización (Instagram)

La permanencia en una habitación común es uno de los datos centrales del informe más reciente. Por ahora, no se comunicó cuándo podría recibir el alta, por lo que continuará bajo seguimiento mientras avanza su recuperación. Así, Mirtha Legrand continúa internada mientras atraviesa una evolución favorable de la neumopatía que motivó su hospitalización. De no mediar cambios, el viernes se conocerá una nueva comunicación oficial con información actualizada sobre su estado de salud.