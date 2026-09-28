La salud de Mirtha Legrand: Qué dice el nuevo parte médico

La salud de Mirtha Legrand sigue siendo motivo de atención para sus seguidores y para el ambiente artístico. La conductora de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde hace 10 días, luego de haber presentado un cuadro respiratorio compatible con la neumonía. En las últimas horas, la clínica difundió un nuevo parte médico.

Confirman cómo se encuentra Mirtha Legrand tras 10 días internada

De acuerdo al parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand atraviesa una mejoría. “Continúa evolucionando favorablemente habiendo finalizado el tratamiento de antibiótico”, señaló el comunicado en que confirmó que la paciente terminó con la medicación indicada por el equipo médico.

Mirtha Legrand//Instagram

La información aportada por el sanatorio llevó tranquilidad a quienes siguen con preocupación el estado de salud de la diva. Si bien, Legrand se encuentra bajo observación y todavía no se informó una fecha de alta, la finalización del tratamiento y la evolución positiva que señala los profesionales de la salud representan datos alentadores en su proceso de recuperación.

El parte médico también detalló que Mirtha está rodeada de sus seres queridos durante la internación. “Se encuentra acompañada de su familia”, aseguró el Sanatorio Mater Dei. En el mismo comunicado revelaron que la conductora expresó su reconocimiento al apoyo de la gente: “Agradece el cariño y el respeto dispensado”.

Por el momento el Sanatorio Mater Dei no difundirá nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand antes de la fecha prevista para el miércoles, si el cuadro sigue igual que ahora. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, anunció la institución.

Parte Médico de Mirtha Legrand//Comunicado Sanatorio Mater Dei

Cuál es el diagnostico de Mirtha Legrand

Cabe recordar que Mirha Legrand ingresó a la clínica el 18 de septiembre, luego de presentar síntomas compatibles con neumonía. La internación se produjo a raíz de una complicación respiratoria que requirió urgente atención médica y seguimiento profesional.

Mirtha Legrand//Instagram

El concepto de neumonía se utiliza para describir, en términos generales, diferentes enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones. Por ese motivo, no constituye por sí mismo un diagnóstico específico ni significa que la persona padezca neumonía, sino que la definición abarca diferentes enfermedades pulmonares.

Mientras Mirtha Legrand permanece internada, su programa “La noche de Mirtha”, emitido por El Trece, continuará al aire bajo la conducción de Juana Viale, quien adelantó en la última emisión que La Chiqui se recupera favorablemente. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita, me muevo lentamente. Ya tu sabés”, dijo Juana.

Mirtha Legrand y Juana Viale//Instagram

De esa manera, la hija de Marcela Tinayre y el reciente comunicado del Sanatorio Mater Dei dejaron en claro que Mirtha Legrand está recuperándose. Aunque su regreso a la televisión dependerá del alta médica y de las indicaciones de los profesionales que están atendiendo a la diva.