Lionel Messi es, sin duda, una figura que permanecerá en el tiempo en los corazones de los argentinos. El haber contribuido de manera crucial para que el país ganara la tercera copa del mundo fue su boleto para la eternidad. Es por esto que sus objetos son muy preciados, incluso, hasta mucho antes de la contienda en Qatar.

Mirtha Legrand también es una de esos personajes que se encuentran en la memoria colectiva. Tantos años en televisión convierten a la diva en alguien muy querida. En un día cualquiera, “La Chiqui” recibió una inesperada llamada y cuándo contestó, se llevó la grata sorpresa de que era la madre de Lionel Messi, Celia.

Mirtha Legrand subastó la camiseta que le regaló Lionel Messi: cuánto recaudó.

“Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comentó Legrand. Seguidamente, detalló que fue una trabajadora del Hotel Costa Galana que le dio la idea de pedirle una camiseta del jugador rosarino, solicitud que la señora Celia aceptó sin problemas. “Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”, agregó la mítica conductora.

Luego de que la camiseta firmada por Lionel Messi llegara a las manos de Mirtha Legrand, ella decidió subastarla a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata. En este sentido, se realizó dicha acción y como era de esperarse, la camiseta albiceleste recaudó una suma importante de dinero.

Específicamente, recogió once millones de pesos en una gala anual que se desarrolla para ayudar a dicho centro de salud. Durante la subasta, Mirtha Legrand estuvo presente y se mostró muy emocionada por haber ayudado a esta causa benéfica. El nuevo dueño de la camiseta es Luis Emilio Terry Artus, un empresario marplatense, titular del conglomerado farmacéutico Norgreen S.A.

